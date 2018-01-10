全球最大奢侈品LV集團被它比下去 貴州茅台市值達1504億美元

北京新浪網 9 日援引彭博報導指出，在茅台酒提價刺激下，中國第一高價股貴州茅台 (600519-CN) 股價屢創新高，最新收盤報 782.52 元人民幣，市值報 9,830 億元（1,504 億美元），超越了全球最大的奢侈品公司 LVMH 集團 (EPA: MC)。

圖取材自彭博

在標普全球奢侈品指數的 80 支成分股中，LVMH 集團以 1,489 億美元的市值冠居第一。該公司旗下品牌包括軒尼詩白蘭地酒、路易威登箱包、紀梵希女裝等。貴州茅台和 LVMH 集團也同為彭博行業研究全球主要奢侈品同業指數的成分股，目前貴州茅台在該 18 支成分股中市值居首，LVMH 集團排名第二。

貴州茅台 12 月 28 日公告稱，自 2018 年起上調茅台酒價格，平均上調幅度 18% 左右。公告至今，公司股價已累計上漲約 18%。 據貴州茅台公告：貴州茅台各級子公司、茅台集團各級子公司，必須按照 1499 元 / 瓶的標價銷售飛天 53 度 500ml 茅台酒，不助推價格，以保持零售價格的穩定。建議銷售商酌情參照，不囤貨捂售，不捆綁搭售。

綜合 Wind 資訊 、中國新聞網報導，12 月 28 日以來，多家券商研報對貴州茅台給出「買入」或「推薦」評級，招商證券研報則是「強烈推薦」。伴隨茅台漲價，各大券商機構也紛紛上調其目標股價，多家機構已經看高至 800+。

中國券商對貴州茅台的目標價。(圖片取材自 WIND 資訊)

Wind 資訊數據顯示，目前可見研報中，天風證券分析師劉鵬研報中提出的 6 個月目標價 873 元人民幣為最高；而 12 月 29 日隱去研究機構和研究員名字的一份研報，目標價顯示達 925 元人民幣。

按照推算，貴州茅台股價站上 800 元 人民幣 時，其市值將突破兆元，按照 9 日收盤價計算，茅台市值已經突破 9830 億人民幣，也就是說股價漲不到 2% 就能順利擠進兆元人民幣俱樂部。