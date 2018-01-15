紅馬-KY攜手日世尊信用卡 拚擴大故鄉納稅業務

紅馬 - KY(2928-TW) 今 (15) 日宣布，與日本信用卡公司 Credit Saison Co.,Ltd.(世尊信用卡公司) 簽訂合作意向書以發展故鄉納稅事業的業務合作，期能吸引世尊的 2600 萬持卡者辦理故鄉納稅。

紅馬說明，今年 4 月起持有世尊信用卡的納稅人，可直接使用世尊信用卡的「永久不滅點數」支付捐款，不僅不需額外支付現金僅是利用信用卡點數優惠，還可挑選有品質保證的商品。

紅馬表示，今年起期望藉由此創新的業務合作模式，增加故鄉納稅使用者數，提高在故鄉納稅市場的市占率。

故鄉納稅是日本政府推出的特有稅制，目的在於刺激地方經濟發展、活化各地方政府財政，並鼓勵就業人口回流地方，在地方自治體與納稅人雙方都能得益的情況下，近年故鄉納稅在日本快速蓬勃發展。

而地方自治體通常會將業務外包給如紅馬這樣的服務公司，紅馬於過去 3 年提供地方自治體一站式外包服務，包括商品開發、網站推廣行銷、訂單處理、配送和售後服務管理等。

紅馬發現由於制度設計的關係，納稅人在辦理故鄉納稅時須繳出一筆捐款，儘管在隔年抵稅後對納稅人有益，對於嫌麻煩或不喜短期現金支出的部分納稅人而言吸引力會打折，因此，此次與信用卡公司合作，藉此吸引尚未辦理過故鄉納稅的納稅人。

受惠日本故鄉納稅政策帶動，紅馬去年全年合併營收達 63.86 億元，年增 11%，其中，故鄉納業務占整體營收比重已達 49%。