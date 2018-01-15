【大華銀投信】德國組閣有望 歐元強美股揚

◆ 國際股市

週五美股三大指數今年第六次齊創新高，美股盤前彭博報導德國總理默克爾與社民黨可能組成聯合政府，德國政治不確定降溫，歐元應聲漲破 1.21，加以西班牙與荷蘭財政部長同意英國軟脫歐，英鎊走揚，將美元指數推落 91 關卡，創三年來新低，美國大型股的匯率優勢推動美股開高走高收最高，油價與黃金也創波段新高。

板塊方面，由非核心消費上漲 1.28% 領漲標普 11 大產業，因美國商務部公布 12 月零售銷售月增 0.4%，並上修 10 月與 11 月數據，讓 2017Q4 美國零售銷售較前一年同期成長 5.5％，另外，油價上漲再創 3 年來新高，推升能源板塊上漲 0.96% 居次，金融版塊在財報利多下上漲 0.94%；僅高股利板塊連續多日下跌，美國公佈 12 月核心 CPI 來到 1.8%(接近聯準會 2% 目標值)，美債殖利率走揚，REITs 與公用事業板塊分別下跌 0.72% 和 0.55%。亞股多數上漲，地產板塊推升上證指數連 11 個交易日收紅，創 1992 年以來最長連漲記錄，恒指連 14 個交易日上漲，刷新史上最長連漲紀錄。

◆ 每日一圖

上週五美股盤前美國最大銀行摩根大通公布新一季財報，稅改對銀行股的影響成為摩根大通財報中最受關注的焦點，摩根大通於 2017Q4 財報中因稅改計提 24.46 億美元的費用，導致淨利較 2017Q3 大減 37% 至 42.3 億美元，但若排除一次性的費用，調整後的 EPS 為 1.76 美元 (不含稅改導致 EPS 減少 0.69 美元)，高於預期的 1.69 美元，財報發布之際公司股價微幅下跌，然而盤中隨大盤走高，投資人快速消化遞延所得稅資產減計的衝擊，終場股價上漲 1.65%，而本週一與週二盤前，花旗與美國銀行業也將公布財報，兩者可能是稅改後計提較多一次性費用的兩家重點銀行。

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