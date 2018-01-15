【港股早評】外圍升市未完 大市今日高開無難度

上周五美國股市又再創下新高，或許有投資者認為，美國股市基本上日日創新高，每日也寫不令人煩厭嗎？筆者可以簡單地回應，不覺得，因為這是財經新聞的一部份，在大升市期間，每日破頂這事實發生了，便有責任將有關新聞資訊帶給予投資者，相信投資者亦不會因為看到這三個字而感到沉悶或煩厭。

美國股市在上周五再創新高，與當地銀行開始公布去年第四季度業績有關。隨著息口回升，銀行理應可以透過重新釐定貸款利率而賺取更高利潤。當然有關效應理論上在今年首季或第二季才會有更明顯效益，但是投資者仍率先將銀行股炒上。看來金融股在未來一段時間，將會成為投資者吸納對象，投資者可以多加留意

其實金融股近期表現已相當強勢，當中匯豐控股(00005-HK)更是最佳代表，股價在上周已突破84元，在計及供股及除淨等因素，已創下自2007年以來新高。作為重磅股的匯控亦為北水吸納對象，曾試過一日內獲得23億元北水流入，反映出匯控既是國際投資者吸納對象，對內地投資者而言並具有吸引力。投資者是否要再追匯控就不作評論，但是就如上文所述，投資者應多加留意金融股，畢竟有個別金融股目前估值仍然不及其國際同業。

油股及油服股亦為近期投資者關注的注意，特別是對油股走勢更為敏感的油服股，上周五表現之強足以令人側目。不過此類股份走勢實在太波動，同時在過去數個交易日已累積了一定升幅，投資者不宜太進取，可以考慮先行獲利。

地產股今日亦會成為投資者焦點，一方面新盤銷情相當理想，看來政府將換樓客的雙倍印花稅(DSD)獲退稅期限延長至12個月，有助新盤銷情，另一方面恆基地產(00012-HK)位於古洞北的農地已成功通過補地價可以改為住宅地，相信成功補地價由農地轉成為住宅地的消息只會繼公布。目前香港發展商手握逾1億呎農地，若悉數轉換成為住宅地或商住用途，產生的效應以千億元計算，不排除恆地今次換地成功，將會觸發新一輪地產股重新估值潮。

回說今日大市，按目前外圍市況而言，相信今日大市可以成功高開，不排除可以上望31600點，即與歷來高位31958點再近一步，破頂只是時間問題而已。

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