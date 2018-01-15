【IPO追蹤】恆宇集團(02448-HK)上市價1.2元 超購15.21倍

澳門承建商恆宇集團(02448-HK)公布公開招股結果，該股上市價1.2港元定價，是每股招股價介乎1元至1.4元的中間價。按發售價計算經扣除公司須就股份發售應付的包銷佣金及相關上市開支後，股份發售所得款項淨額估計約為1.888億港元。

根據已接獲合共5122份認購合共約3.079億股發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購的發售股份總數1900萬股約16.21倍。根據配售初步提呈發售的發售股份已獲輕度超額認購。於重新分配後，根據配售分配予承配人的最終發售股份數目包括1.33億股發售股份，相當於根據股份發售初步可供認購的發售股份總數的70%(於超額配股權獲行使前)。合共205名承配人已獲配發兩手或以下發售股份，相當於配售項下承配人總數約56.5%。該等承配人獲配發重新分配至公開發售後配售項下的發售股份約0.6%(於超額配股權獲行使前)。

共有2351名申請者申請一手(2500股)，中籤率100%。股份於明日上市。

今年上半年，集團盈利3563萬元(澳門元.下同)，按年增8.59%；收益2.41億元，按年增2.55%。截至去年底止全年盈利6380.9萬元，按年增39.43%；收益4.63億元，按年增15.65%。

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