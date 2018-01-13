熱門股─凱羿-KY 百貨股獲利王掛牌 蜜月期飆漲逾3成

百貨新兵凱羿 - KY(2939-TW) 本周四以承銷價 156 元掛牌上市，周漲幅達 33%，最高來到 219.5 元，蜜月行情發威，展望後市，凱羿除了在美國市場持續深耕布局，已規劃在中國透過在淘寶、京東、亞馬遜、微信和雲集品五大電商上架進攻亞洲市場，本季也陸續推出多項重量級新產品，成長動能無虞。

凱羿前去年 3 季稅後純益 7.55 億元，年增幅高達 98.3%，每股純益 (EPS)16.42 元，已賺贏去年全年；觀察目前處在百元俱樂部的百貨股前 3 季 EPS，寶雅為 10.79 元，統一超為 8.29 元、富邦媒 (8454-TW)6.47 元，全家 (5903-TW)4.7 元。

另一方面，凱羿經營階層強調高配息策略，連續 3 年股利配發率均超過 80%，成為投資圈高度看好的高殖利概念股之一，法人認為，若與目前百貨股中前 3 季 EPS 最高的寶雅 (5904-TW) 相比，不排除後有望掀起比價效應。

事實上，投資圈也有不同的聲音，有投顧出具報告認為其獲利受單一商品影響波動較大，不過，除了鍋具，凱羿也提供品牌刀具、烤盤和電磁爐等一系列廚房用品，銷售組合超過 50 種，同時，生活用品品項持續有新品上市，其中生產居家型燙衣機、手動掃地機的自有生產基地鑫捷凱產能已呈滿載，顯示多產品效益持續發酵中。

凱羿資本額 4.6 億元，主要業務分為美體養護、家居用品、運動器材、電子電器和廚房用品五大類產品，美國市場營收比重達 80%，歐洲近 15%，去年在 Copper Chef 鍋具熱賣下成為業績成長主力，後續已推出油炸籃、披薩烤盤、平底煎盤＋烤盤、蛋糕烤盤與電磁爐等，以延續品牌效益。