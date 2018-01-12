2012年 他準確預測新的多頭市場開始 現在建議獲利了結

根據 MarketWatch 分析報導，過去 5 年半，沒有人像 Piper Jaffray 公司分析師強森 (Craig Johnson) 那般持續看漲美國股市。

2012 年 8 月，他預期一波新的多頭市場已然開始，S&P 500 將邁向 2000 點大關。當時該指數約報 1400 點。

其後，S&P 500 幾乎大漲了一倍。這些年來，強森始終看漲。近來他預期，2018 年底，S&P 500 將觸及 2850 點。

但週三，強森突然發布了標題為「進入危險區域」的報告。他寫道：「由於 10 年期債券殖利率進入了危險區域 (2.60% 至 2.70%)，我們開始增加持有現金。我們擔心 10 年期債券殖利率 31 年的下降趨勢反轉，可能波及股市。」

他預期短期至中期內，S&P 500 可能回檔約 20%。他說：「預期多頭市場會依舊持續，但回檔整理已經開始。」

他指出，S&P 500 必須回檔 3% 至 4%，才能回到 50 日移動平均線水準，回檔近 10%，才能回到 200 日移動平均線水準，亦即二種測試短期與中期支撑的主要技術性指標。若要重測 2015 年高點，必須回檔近 20%，亦即 S&P 50 下跌至約 2200 點，大幅回檔逾 500 點。

10 年期債券價格下跌，殖利率上升，讓他感到緊張。此一走勢也引起了債券天王葛洛斯的注意，他於週二宣布債券新的空頭市場已經獲得確認。

強森說，看看 10 年期債券的殖利率走勢圖，自 1981 年高點畫出一條下降趨勢線，目前壓力在 2.60% 至 2.70%。若殖利率持續高於該壓力水準，將突破 36 年下降趨勢線 (由 1981 年 7 月高點 15.8% 至 2016 年 7 月低點 1.37%)，同時也反轉了債券的多頭市場與低利率。

他並指出，自 1981 年以來，利率持續走低。若此一情況改變，非同小可。

投資人顯然尚未反應利率大幅上升的衝擊，只有高度的自滿，波動率亦偏低。投資人幾乎認為股市一波接一波的新高點，只是理所當然。

2017 年，每四個交易日，就有一天出現新高點，強森說。這項統計實在嚇人。

他預期股市將會回檔，但也相信股市仍將反彈，並將會再創新高點。

由於他認為債券殖利率上升，不可忽視，因而建議客戶將股票投資組合由 95% 降低至 85%。他說，這比例聽起來仍偏高，但這可是自 2008 年以來，他首度持有如此多的現金。

2017 年至今，股市持續上漲，但大多分析師却持續看空。強森認為，由於自 2016 年 2 月以來，股市從未大幅回檔，目前股市氣氛依舊高漲，這次保持謹慎，並不為過。

回檔理應早已出現，若強森這次預測得正確，對股市而言，反而是好事。