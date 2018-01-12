飛捷旗下BOX調整效益顯 去年貢獻獲利逾0.36億元

端點銷售電腦 (POS) 大廠飛捷 (6206) 轉型佈局逐漸收效。旗下英商 BOX 去年 9 月開始轉盈，全年貢獻飛捷 90 萬英鎊獲利(逾 3600 萬元新台幣)，而去年 BOX 營收共 2500 萬英鎊(台幣逾 10.2 億元)，今年估逾 4000 萬英鎊(逾 16 億元台幣)，大增六成。飛捷 12 月合併營收跳升到 7.34 億元，月增率與年增率均高逾 55%，一舉刷新歷史新高紀錄。而創高的主因，即在於 BOX 接獲之英國郵局大型 POS 標案，有高達逾 9000 台出貨以及逾億元的營業額貢獻，預計英國郵局今年 6 月以及年底還有兩波各逾 9000 台的出貨潮。



飛捷董事長林大成指出，BOX 調整有成，近期大型專案陸續進場，包括英國最著名的百貨公司龍頭的 POS 以及英國博彩公司 Coral 的 8.5 吋 PPC 專案等，後者今年上半年出貨完畢，前者則在積極接觸中，由於 BOX 對英國當地市場的掌握度高，很有機會在今年作出貢獻。



因此，林大成透露，BOX 在 2016 年買下來後，首年賺錢，去年 1-8 月因調整而陷入虧損狀態，但 9 月份開始轉盈，2017 全年稅後倒賺 90 萬英鎊，顯示雙方整合效益開始浮現。據悉，BOX 會計年制是 7 月到隔年度 6 月，預計整個 BOX 到今年 6 月份的會計年度將獲利。



而 BOX 對飛捷的貢獻也開始加大，飛捷出貨給 BOX 的金額，在去年估計有 2.5 億元，今年可望成長到 4.5-5 億元之間，挑戰倍增，而 BOX 去年做了 2500 萬英鎊的營業額，今年目標要挑戰 4000 萬英鎊以上，成長達六成，因飛捷全資持股，將為合併營收成長一大動能。



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