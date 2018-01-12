味全搶攻中國嬰兒奶粉市場商機，第一季起在中國市場銷售

【財訊快報／劉居全報導】味全 (1201) 歷經油品食安問題後，去年營運現轉機，去年前三季都出現獲利；看好中國嬰兒奶粉龐大商機；味全今年將努力深耕中國嬰幼兒奶粉市場，已取得大陸嬰幼兒奶粉 3 個系列 9 個配方的註冊，第一季起已開始在中國大陸陸續銷售上市。味全去年營收終止連三年衰退，全年營收達 177.2 億元、年增 2.14%；而味全台灣以冷藏飲品為主力競爭產品，今年將強化食安，並推動國內其他工廠取得國際 SQF 認證，希望重新贏回消費者的心。至於中國大陸除冷藏產品布局進入收割階段外，今年也決定進軍奶粉市場，有機會推升味全營收正成長。



據了解，味全在中國大陸將推嬰幼兒奶粉，其中，有 3 個配方奶粉系列已取得中國國家嬰幼兒奶粉配方註冊；包括「味全愛施嘉、歐貝兒、美瑞兒嬰幼兒配方奶粉」，提供 0 歲到 36 個月的小孩三階段奶粉。



至於嬰幼兒配方奶粉將由味全於杭州的味全生技工廠來生產供應，至於在冷藏飲品方面，味全目前以冷藏 100% 純果汁的每日 C 市占表現最好，在 100% 果汁品類全國市占第一，市占率約 40.2%；至於乳酸菌飲品市占約 9.3%，未來將強化優酷乳品、貝納頌咖啡、榖物牛奶等布局。



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