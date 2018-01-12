〈林恩平開講〉房仲看過來！大立光台中還要再獵地

股王大立光 (3008-TW) 在台中精密機械園區一期的新廠去年第 3 季逐步投入量產，更早之前以 10.36 億元在台中工業區添購的土地，也將在今年拆除原有廠房動工興建新廠，大立光執行長林恩平今 (12) 日指出，仍有意願在台中進行購地擴廠。

林恩平鎖定台中工業區及目前大立光總部所在的中部精密機械園區一期，做為其再購地擴廠的區域，對於這個區域，林恩平指出，地質專家研究，發現地層中有一層卵礫石岩層，相當具有抗震效果，對光學元件產業而言，是相當好的設廠地點。目前則以在當地區塊方正、基地面積 4000 坪以上為佳。

至於將在 1 月 26 日開標的媒體業台中工業區大型土地、廠房標售案，林恩平也進行了解全案內容，投標意願不高；該案土地面積 2119 坪、原使用為印刷廠使用，但在紙媒印刷業務向台灣南部集中同時，決委由第一太平戴維斯，標售底價約 5.09 億元，換算土地每坪底價 24 萬元。林恩平指出，該案土地區塊呈三角型，且 2000 餘坪的土地面積對單一設廠仍嫌太小。

此外，大立光繼斥資 200 億元在台中精密機械園區設立二廠並進入量產後，在去年 7 月間以 10.36 億元在台中工業區購地準備擴廠。大立光去年 7 月中取得台中工業區工業 28 路的土地 4195.95 坪及廠房建物 2225.45 坪，總金額為 10.36 億元，林恩平今日指出，該筆土地正進行建築設計規劃中，將於今年拆除原有廠房動工興建新廠，未來在此新廠區也將以生產光學鏡頭為主。

大立光目前在台中共計有 10 座生產廠房，其中 6 座為自有廠房，4 座為租用廠區，林恩平目前在台中地區仍在覓地興建自有新廠，並對由台開 (2841-TW) 規劃開發中部精密機械一期區域情有獨鍾，至於中部精密機械二期，林恩平則表示暫不列入考慮。