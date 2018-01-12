中國去年進出口數據佳 分析師：中美貿易摩擦與去產能是今年變數

中國海關總署周五發布 12 月及 2017 年數據， 2017 全年中國進出口均上升，一改過去兩年的跌勢，顯示去年全球經濟增長相對強勁。分析師認為，中國經濟成長穩定的同時，由於實施供給側改革與去產能，將限制部分工業部門的發展。中美潛在的貿易摩擦，可能帶來不確定性。

據海關總署公布數據，以人民幣計價，去年中國進出口按年增長 14.2%。其中，出口增長 10.8%，進口增長 18.7%。貿易順差 2.87 萬億元。

以美元計算，2017 年中國進出口按年增 11.4%。其中，出口增 7.9%，進口增 15.9%。貿易順差 4225.06 億元。

單看 12 月份，以美元計價中國出口增加 10.9%，略優於彭博調查的預測值 10.8%，進口增長放緩至 4.5%，貿易順差 546.9 億美元。以人民幣計，出口增 7.4%，進口增 0.9%，貿易順差 3619.76 億元人民幣。

中國去年進出口均成長（圖表取自彭博）

海關總署新聞發言人黃頌平表示，由於中國經濟延續穩中向好，對外貿進出口較為有利，但受國際環境不確定因素依然較多等因素影響，加上去年基數較大，外貿維持兩位數較快增長的難度增大。

據《彭博》報導，JPMorgan Chase & Co. 駐香港的中國經濟學家 Grace Ng 表示，由於全球整體經濟良好，有望連續 2 年提供支撐，而支持中國出口相關產業。但另一方面，中國仍持續進行供給側改革與去產能，加上環保政策的加大實施，會繼續限制部分工業部門的發展。

Nomura Holdings Inc. 首席中國經濟學家 Hong Zhao 認為，人民幣自去年以來快速升值，可能會開始傷害中國的出口，同時，中美之間的貿易摩擦，出口增長可能放緩，隨著中國經濟成長放緩、製造業與房地產投資疲軟，也會帶來進口疲軟。

Standard Chartered Plc. 大中華首席經濟學家 Ding Shuang 指出，中國今年的出口有望繼續受益於全球經濟復甦，主要的不確定性來自中美潛在的經濟摩擦。