法國外貿銀行：日本經濟增長將持續減弱 現時為改革最佳時機

法國外貿銀行高級經濟學家岩原宏平稱，日本經濟增長將持續減速，因28萬億日圓刺激方案的作用正在消退。而工資增長的削弱同時導致了民間消費趨弱。該行預計2018年日本實際GDP增長1.2%，主要受出口及旅遊業所帶動。

然而，旅遊業對於日本經濟的體量來說仍然處於低水平。儘管日本政府將2020年吸引旅客人數的目標提升一倍至4000萬，其對GDP的貢獻也僅為1.2%，遠低於香港、泰國等國家和地區。因此岩原宏平認為，旅遊業難以成為日本經濟增長的主要推動力。

勞動力市場方面，日企對終身僱傭制的改革難有進展，而這正成為制約日本經濟發展的一個瓶頸。由於過去經濟增長的停滯，一些日本公司開始增加在法律保護和職業培訓機會方面較少的合同聘用制員工，而其工資相對於終身僱傭制員工要減少超過30%。這也成為不利於勞動力市場發展的一個因素。此外，岩原宏平還認為，面對人口日趨老齡化和不斷萎縮的勞動力人口，日本鼓勵女性群體就業是一個好的方向，但在實際執行過程中仍有困難存在。

儘管對日本經濟增長前景並不看好，但岩原宏平對日本股市卻保持樂觀。他表示，日本繼續施行量化寬鬆將會為股市發展帶來益處。

而法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞稱，當下是日本經濟改革的最佳時機，若措施改革良機，日本未來經濟或將持續下行。

文：鄒舒惠

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