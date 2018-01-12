【日盛投顧】守穩10日線

◆盤勢分析

1. 股王法說會繳出好成績，一吐怨氣，帶動週五台股開平高走高震盪，最高點 10,899 點站回 5 日線（10,871 點），最低點 10,818 點守穩在 10 日線（10,824 點）之上，終場指數上漲 73.90 點，漲幅 0.68%，收在 10,883.96 點，成交金額為 1,266.69 億元，小於 5 日均量（1,326 億元）但大於 20 日均量（1,160 億元）。三大法人合計買超 22.00 億元：外資賣超 2.17 億元、投信買超 3.97 億元、自營商買超 20.20 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）、量能：量能若能維持在 20 日均量之上較有利延續多頭走勢。

（2）、均線：支撐為 10 日線，壓力為 10,934 點。

（3）、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值（81）大於 50，短線偏多整理。

3. 選股方向可留意 CES 概念股、半導體、PCB、3D 感測、電競、網通、原物料、金融、中國內需等。

3D 感測及原物料擔當大盤續攻要角

1. 半導體：

3289 宜特、3587 閎康、3583 辛耘、3680 家登、2464 盟立、5536 聖暉、6196 帆宣等受惠大陸半導體檢測 / 設備商機，封測股的 6147 頎邦結盟陸廠，3264 欣銓攻工控及車用。IC 設計為元月做夢行情常勝軍，指標有 2454 聯發科、3227 原相、2401 凌陽、4947 昂寶 - KY、3443 創意、3661 世芯 - KY、2436 偉詮電、2458 義隆、4952 凌通、3035 智原、3041 揚智、6435 大中、8261 富鼎、6411 晶焱等，通路商 2359 所羅門近期搭上 AI 列車。

2.PCB：

5349 先豐車用佈局有成，上游 2383 台光電、6213 聯茂、3144 新揚科、3645 達邁、1815 富喬、5475 德宏、5340 建榮、5481 華韡等有機會受惠大陸環保意識抬頭。

3.3D 感測：

3D 感測 2018 年有機會延續台股一哥的地位，相關的 PA3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 環宇 - KY、4971IET-KY 、LED2448 晶電、3698 隆達、3437 榮創、影像感測組裝 6271 同欣電、IC 封測 3374 精材、測試 2360 致茂、設備 6187 萬潤、鏡頭 3008 大立光長線可持續留意。

4. 電競：

CES 展電競微亮點之一，相關公司有 2376 技嘉、2377 微星、2353 宏碁、2357 華碩、3540 曜越、6150 撼訊等。

5. 網通：

物聯網世代來臨，5388 中磊、6285 啟碁、3380 明泰、3596 智易、2345 智邦、2314 台揚等將搶食網通新商機的大餅。

6. 原物料：

美國基礎建設 2018 年有機會帶動原物料需求增溫，銅 2009 第一銅、1605 華新、塑化 1326 台化、1305 華夏、1312 國喬、1310 台苯、1309 台達化、1723 中碳、橡膠 2104 中橡、造紙 1909 榮成、1907 永豐餘、水泥 1101 台泥、1102 亞泥、1103 嘉泥、鋼鐵 2014 中鴻、2027 大成鋼、2031 新光鋼、2023 燁輝、9958 世紀鋼、2013 中鋼構、8415 大國鋼、2025 千興、紡織 1444 力麗、1447 力鵬等為台股近期熱門族群及個股。

7. 中國消費：

中國購物、餐飲、教育、影視、童裝、自行車、鞋類等市場成長快速，相關公司有 2915 潤泰全、2723 美食 - KY、8437 大地 - KY、8446 華研、4803VHQ-KY、2929 淘帝 - KY、8933 愛地雅、8404 百和興業 - KY、9938 百和等。

8. 金融：

美國加速升息循環，金融族群受惠，週四佔大盤成交比重大於 5%，指標可觀察 2823 中壽、2881 富邦金、2882 國泰金 2891 中信金、2886 兆豐金、2883 開發金、5871 中租 - KY、9941 裕融等。