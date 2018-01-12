【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

大盤挑戰 10900 不成，長紅穩守 10800 整數心理關卡！

台股今日開高，震盪逐步走高，一度要上攻 10900 整數關卡不成，但仍穩守 10800 整數心理關卡，日線再收一根中紅 K，月線與季線即將呈現黃金交叉格局，而下檔亦有（五日線、十日線、月線、季線、半年線）的重重支撐；而從量能的角度來看，今天量能較昨日些微增至 1263 億，代表投資人信心逐步穩健，今日的震幅有 81 點之多。收了一根中紅 K；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

◆今日盤面焦點:

台股今天類股呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是光學類股，漲幅達 5.4%，觀光、造紙漲幅也超過 1%，資訊服務、半導體、電腦設備、其他電子、電子通路、電機機械、紡纖、建材營造、電器電纜、橡膠、油電燃氣、化學、金融、電子零組件、汽車、貿易百貨、食品、鋼鐵、其他類、航運等也均收紅。

至於下跌類股則有玻陶、塑膠、生醫及網路通信。

電子三雄今天終於出現齊步走揚，股王大立光雖然對於第 1 季看法相對保守，不過本來就市場預期內，但是大立光去年財報依然讓人驚艷，推升股價跳高開出，中場就鎖住漲停直到收盤，也是繼 2016 年 7 月以來，再度以漲停作收。

鴻海及台積電則是呈現緩步走揚，鴻海成功收復 5 日線，台積電雖然一度回測季線，但終場仍順利守住。

蘋概股更是一吐之前悶氣，包括良維、華通、和碩、南電、嘉聯益、光寶科、致伸、景碩、新普、可成、新至陞、鎧勝 - KY、緯創、仁寶、順達、新日興、TPK-KY、康舒、同欣電、正崴等漲幅也超過 1%。

另外金融股也持續吸金，在金控雙雄富邦金及國泰金走揚帶動下，兆豐金、開發金、華南金、元大金、中信金、國票金、新光金、合庫金均收紅。