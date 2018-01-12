區塊鏈行情熱 不過中國企業說「 區塊鏈業務沒有掙錢 」

券商中國今 (12) 日報導，作為比特幣的底層技術，區塊鏈一夜之間風靡全球股市，人人都在討論 區塊鏈 將要改變行業、改變世界，但最實際的情況是，如今任何股票只要沾上 區塊鏈 的邊，就能蹭蹭地往上漲，不論是已經開展業務、傳聞要開展業務，還是只是純粹名字寫著 區塊鏈 三個字，它們都能暴漲。

2018 年漲翻天的 A 股區塊鏈

A 股的區塊鏈概念股早已提前進入牛市行情。 在 A 股市場，1 月 11 日又有 9 檔區塊鏈概念股強勢漲停，其中區塊鏈概念龍頭易見股份 (600093-CN)2018 年以來漲幅已達 58.02%、2017 年 12 月以來漲幅達 63.04%，壹橋股份 (002447-CN) 和新晨科技 (300542-CN) 的 2018 年以來漲幅也分別達到 49.72% 和 40.41%；2018 年以來，24 檔區塊鏈概念股中有 21 檔 的年後漲幅超 10%，13 檔 漲幅超 20%，5 檔 漲幅超 30%，儘管 2018 年至今只有 8 個交易日。

圖片取材自東方財富網

在區塊鏈概念股的發源地，美股市場上的中概股，中網在線 (CNET-US)、迅雷 (XNET-US)、第九城市 (NCTY-US)、人人網 (RENN-US) 等中概股也先後因為區塊鏈業務而大漲，今年以來分別上漲了 361.47 %、45.48%、32.76% 和 17.32%，其中迅雷已發行玩客幣、人人網傳聞籌建區塊鏈平台「人人坊」和發行加密貨幣 RRCoin。

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從區塊鏈技術誕生首個應用比特幣，到出現數千種加密數位幣衍生，再到相關概念引爆資本市場，區塊鏈技術無疑熾手可熱，不過，一邊是多家公司宣布已涉水 區塊鏈 業務，一邊是多家區塊鏈概念股忙著發布澄清和風險提示公告，其中多家公司幾乎一致口徑表示 「 區塊鏈業務沒有掙錢 」 。 據券商中國記者統計，至截稿前，兩市共有 14 家公司對 區塊鏈 業務發布了澄清或風險提示公告。

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具體而言，壹橋股份、新晨科技、四方精創 (300468-CN)、遠光軟件 (002063-CN)、飛天誠信 (300386-CN)、高偉達 (300465-CN)、科藍軟件 (300663-CN)、金證股份 (600446-CN)、恒銀金融 (603106-CN)、先進數通 (300541-CN)、暴風集團 (300431-CN) 和信雅達 (600571-CN) 等 12 家公司對目前開展的 區塊鏈 業務發布了澄清公告，易見股份在連續 4 個漲停後、明日開始停牌核查，遊久遊戲則由於收到上交所的問詢函、至今仍未復牌之中。

科藍軟件 11 日晚發布公告稱，全球區塊鏈技術還處於探索階段，並未形成市場化及商業化模式，同時強調， 「 迄今仍處於研發階段，尚未產生任何業務收入，對公司未來影響尚存在不確定性。 」

飛天誠信 11 日晚也發布公告稱，公司推出的產品是虛擬貨幣硬件錢包產品，該產品僅是區塊鏈虛擬貨幣的安全存儲設備，屬於區塊鏈產業鏈中的終端輔助產品， 「 該產品雖已上市，但尚未形成銷售收入 」 ，同時未來市場具有很大的不確定性、市場占比無法預測。

此外，被認為疑似區塊鏈概念股的信雅達、11 日強勢漲停，但該公司 11 日晚直截了當地表示，截至目前， 「 公司未參與底層區塊鏈技術平台的開發 」 。

即便已經創收的公司，當前的區塊鏈業務其實仍未成氣候。例如，四方精創發布公告稱， 「 首個項目成功開發實施但收入為 27 萬多港幣，對公司業績貢獻非常小 」 ，新晨科技也表示， 「 截至目前公司簽訂的區塊鏈相關合同訂單金額約肆百萬元左右，占公司營業收入比例較小 」 。

10 公司做積極表態：正參與區塊鏈

儘管不少公司發表了澄清或風險提示公告，一些公司卻紛紛積極表示參與區塊鏈技術。

2017 年 8 月份以來，投資者關係互動平台上，關於 區塊鏈 互動提問將近 180 條，其中今年 1 月份以來，不斷有投資者問詢，上市公司是否涉及或者擬投入研發區塊鏈技術。在互動交易平台上有 10 家上市公司做了積極表態。

1、中青寶 (300052-CN)11 日公告，控股股東寶德科技自主研發的數位貨幣礦機已在熱銷，將有運用區塊鏈技術的遊戲發行，另擬開展數位貨幣挖掘共享雲業務。

2、愛康科技 (002610-CN) 也表示，三年前公司已大力開展能源區塊鏈研究，2017 年區塊鏈團隊已實現營收並盈利。

3、東華軟件 (002065-CN) 稱公司成立區塊鏈技術研究院。

4、宣亞國際 (300612-CN) 表示目前在區塊鏈領域有專門人員進行技術研究。

5、匯金科技 (300561-CN) 稱在積極研究區塊鏈技術等相關技術。

6、三五互聯 (300051-CN) 稱具備區塊鏈相應的技術儲備。

7、新大陸 (000997-CN) 稱公司暫無區塊鏈應用場景，但研發中心一直密切跟蹤區塊鏈等各類新興技術，並保持相關技術、算法的研究。

8、深科技 (000021-CN) 表示，公司為中國最大的比特幣挖礦機產品制造商之一，目前也在與中國比特幣在人工智能應用方面洽談合作機會。

9、衛士通 (002268-CN) 稱，公司在區塊鏈領域有專門人員進行技術研究。

10、第一創業證券 (002797-CN) 則表示，一直在參與區塊鏈在證券行業應用的相關課題研究，並在積極尋找合適的應用場景應用。

中國券商對區塊鏈的看法

國金證券日前發布研報稱，區塊鏈技術尚處於初期萌芽階段，暫沒有較為明確的盈利模式出現。對於單純以數位貨幣的投機炒作為基礎的區塊鏈布局公司，建議謹慎對待。

此外，中金公司也表示，區塊鏈近期再次受到廣泛關注，與此前不同的是，此次市場更為關心比特幣背後的區塊鏈基礎技術和行業應用。這是市場逐漸成熟表現之一，但仍需警惕行業起步初期的泡沫和風險。