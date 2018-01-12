國際經貿不確定因素多 中國今年外貿料難維持雙位數成長

路透報導，中國海關總署新聞發言人黃頌平週五在例會記者會中表示，2017 年世界經濟溫和復甦，國內經濟穩中向好，推動全年中國外貿進出口持續增長，保持回穩向好。

但國際經貿領域仍存在不確定、不穩定因素，2018 年中國外貿料難以維持雙位數增長。他指出，2017 年中國外貿進出口結束兩年負增長的態勢，實現兩位數恢復性增長，受惠「一帶一路」倡議穩步推進，降低部分消費品進口關稅、完善擴大進口的財稅金融政策等一系列的外貿穩增長政策效應顯現。同時，2015 和 2016 年對外貿易進出口連續兩年負增長的低基數也抬高 2017 年的增速。「2018 年世界經濟有望繼續復甦，中國經濟延續穩中向好，對外貿進出口較為有利。但受國際環境不確定因素依然較多等因素影響，加上去年基數較大，外貿維持兩位數較快增長的難度增大。」



黃頌平預計，今年中國對外貿易進出口將繼續保持增長，質量效益將有所提高。關於不確定因素，國際環境錯綜複雜，深層次、結構性矛盾在全球範圍內仍然較為突出，可能對全球經濟復甦與金融市場穩定造成衝擊，世界貿易復甦之路仍將曲折；全球貿易保護主義仍在升溫，當前中國產品遭遇貿易救濟調查案件和金額仍處於近年來的較高水平。



此外，隨著全球製造業競爭激烈程度上升，部分新興市場國家憑借勞動力、土地等低成本優勢，推動中低端製造業發展，對中國傳統優勢產品形成競爭；發達經濟體實施「經濟再平衡、再工業化」政策，促進部分中高端製造業回流，製造業在全球範圍內的競爭將更加激烈。



黃頌平提到，在世界經濟復甦和主要經濟體貨幣政策正常化仍有不確定性的背景下，保持人民幣匯率在合理、均衡水平上的基本穩定，有利於企業穩定匯率預期，促進外貿平穩發展，為此中國相關部門也一直積極的加強不斷擴大跨境貿易和投資領域人民幣結算工作，幫助企業增強應對匯率風險的能力。



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