GVS拿下三大案＋汽車機構件擴產Q4貢獻，神基今、明年營運跳躍式成長

【財訊快報／王宜弘報導】強固型工規筆電品牌商神基 (3005) 去年營收達 222 億元再度刷新歷史紀錄。展望今年，成長動能維持強勁姿態，布局之 GVS 美國警局標案整合美軟體商 WHP，已拿下 3 個大案，今年展開貢獻，內部對今年營收、毛利率的提升均樂觀看待。不過，內部預期可望出現爆發性成長的時間點將落在明 (2019) 年，除與 WHP 的整合效益可望開始浮現，加上汽車機構件的擴產下季動土，第四季開始貢獻，讓明年營運轉骨再上。



神基因應發展 GVS 智慧行動監控系統，11 月將持股三成的美國軟體商 WHP 納為全資持股子公司，以提供客戶軟硬體整合的一站式服務。據悉，該公司 GVS 業務新近拿下美國警局三項大型專案，今年貢獻持續提升，儘管營收占比仍低，但將是毛利率逆勢增長的助力。



而今年在與 WHP 方面的整合，被視為首要任務，包括雙方組織、業務與 IT 系統的整合調配，以及 GVS 系統軟、硬體的收費機制等，一旦確立，預計此業務在明年度將展現爆發力。



該公司去年在匯率與零件價格大幅上漲的情況下，毛利率逆勢攀升，受到市場矚目，今年因產品組合持續優化，除了營收持續成長，毛利率同樣維持上揚的目標。首季雖欲傳統淡季，但目前市場狀況仍佳，預估可望維持年增的狀況，上下半年比例維持 45 比 55。



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