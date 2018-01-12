世紀鋁業執行長表示，應對出口至美國的鋁徵20%關稅

【財訊快報／周鈺敏】彭博社報導，在美國就進口鋁的調查即將做出決定之際，世紀鋁業執行長 Mike Bless 認為，美國總統川普應該對多數國家出口到美國的鋁徵收 20% 的關稅。Mike Bless 接受彭博電視訪問時表示，這項關稅將有助於提振國內鋁產量，並打擊中國等國的政府補貼。他指出，中國產能過多已危及美國鋁業。Mike Bless 說道：「我們不是要杜絕所有進口，我們需要的是理性進口。」



去年 4 月，川普政府對鋁產品啟動所謂的 232 調查。美國正在調查外國進口是否嚴重損害美國製造商，威脅國家安全，預計商務部很快就會向總統遞交報告。



中國鋁產量冠居全球，中國政府已表示將削減鋁產量以治理環境汙染問題，且政府數據顯示鋁產量已見下滑。鋁是彭博大宗商品指數中 2017 年表現最好的一種商品。



但也並非所有人都同意 Mike Bless 的看法。Molson Coors Brewing Co. 高級大宗商品風險經理 Tim Weiner 在 6 月份表示，關稅將提高成本，使這間啤酒生產商被迫得將成本轉嫁給消費者。該公司大約 60% 的啤酒使用鋁罐裝瓶。



世紀鋁業和美國鋁業是美國僅有的鋁生產商。



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