油價站上三年高 能源投資聚焦上游

美國原油庫存連續 8 週下滑，油價再度衝高至近 3 年新高水位，激勵能源產業表現。目前國際原油已供不應求，加上伊朗示威活動為全球原油供給帶來更多不確定性，都對油價的上揚帶來助力，進一步觀察能源個產業的獲利狀況，預估以上游的探勘及生產類股、石油及天然氣服務及設備類股，未來一年盈餘年增率上看 4~7 成受惠最多，也成為能源投資布局的重點。

鉅亨基金交易平台指出，國際油價自去年中開始大幅度反彈，一路走高至近 3 年高點。過去 2014~2015 年受到產能過剩拖累的下跌走勢已不復見，值得一提的是，去年開始，美國鑽油井效率持續下降，顯示美國生產新原油的速度減緩，加上美國原油庫存持續走低，意謂著之前累積過剩的產能也逐步消耗。

鉅亨基金交易平台表示，由於美國鑽油井效率降低與 OPEC 減產，原油供給過剩的情況明顯改善。隨著全球經濟逐步復甦，石油需求可望持續提升，在供給回穩，需求有機會提升的情況下，對於未來油價走勢樂觀，上揚的油價有利能源公司獲利，因此看好能源股未來表現。

鉅亨基金交易平台進一步指出，受惠於油價走強回穩，能源公司獲利能力也有望跟上。根據分析師預估，標普個產業中，能源類股未來一年的盈餘成長可上看 4 成，其中又以上游的探勘及生產產業成長幅度高達 71% 居冠，其次則為石油、天然氣服務及設備 46% 的水準，凸顯能源產業上游的獲利成長最具動能，只要獲利持續好轉，自然有利公司股價的上揚。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪認為，當前不只 OPEC 第三大產由國伊朗國內部情勢緊張，又有美國原油庫存連續下滑等因素，另一方面，中東的伊朗與沙烏地阿拉伯的衝突可能升級，對油價來說都是一正面助力，建議投資人可以能享受油價上漲好處又不會被中東紛擾所影響的能源基金，作為此時的布局首選。