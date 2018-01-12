正通汽車(01728-HK)傳擬折讓最多13%配股籌2億美元

周四(11日)市場消息指，正通汽車(01728-HK)通過加速累計投標方式(Accelerated Bookbuild Offering)，配售2.06億股股份，每股作價介乎7.6至8港元，較停牌前價折讓約8至13%，集資介乎2億至2.11億美元。

正通汽車於2017年12月26日發布公告，茲提述2017年8月4日公告，公司的全資子公司正通汽車與兩名自然人李旺興和林億豪(合作方)就中國寶馬汽車經銷業務、汽車維修服務及其他相關業務的戰略經營合作計劃訂立框架協議。於12月23日，公司、正通汽車與合作方就戰略合作訂立有法律約束力的合作協議，合作為期10年。

合作方通過實際控制的目标公司於深圳、廣州、佛山及揭陽從事寶馬及或MINI品牌的新車和品牌零件零售及原廠品牌相關服務業務(包括售後服務及展示服務)。目标公司自寶馬及或MINI品牌廠商獲授權。

根據協議，合作方須於合作期間向正通汽車授予目标公司的經營管理權；正通汽車須于目标公司各自註冊地設立公司以提供目标服務。正通汽車須獲廠商批準從目标公司若幹寶馬經銷商資質轉授予經營實體，經營實體可據此開始進行目标業務。合作期間，正通汽車應向合作方支付固定年費7100萬元(人民币，下同)。根據合作協議應付的固定年費總額預計約為7.1億元。

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