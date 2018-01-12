期油曾升破70美元拉升油股 匯控(00005-HK)撲向85元關

美股3大指數收市齊破頂，刺激港股ADR指數上升，按比例計算收報31,306點，升0.59%。在美國上市的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，升多跌少。
「股王」騰訊(00700-HK)股價再踏入升軌，該股ADR收報432.99元，升3.59元； 被「北水」繼續捧場的匯控(00005-HK)ADR折合港元計收報84.95元，較本港上日收市升0.9元；港交所(00388-HK)ADR收報270.27元，較本港上日收市升1.67元；中人壽(02628-HK)ADR收報24.64元，較本港上日收市升0.14元。
布蘭特期油三年以來首次突破70美元，但尾市升幅收窄，紐約2月份期油收市報63.8美元一桶，升0.23美元；3月布蘭特期油收報69.26美元一桶，升0.06美元。油價上升刺激雪弗龍、埃克森美孚、Schlumberger等企業股價漲。中海油(00883-HK)ADR收報12.3元，較本港上日收市升0.1元；中石油(00857-HK)ADR收報5.97元，較本港上日收市升0.09元；中石化(00386-HK)ADR收報6.44元，較本港上日收市升0.05元。
中移動(00941-HK)ADR收報78.02元，較本港上日收市跌0.03元；聯通(00762-HK)ADR收報11元，較本港上日收市升0.12元；中電信(00728-HK)ADR收報3.74元，無升跌。
更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)