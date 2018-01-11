【港股解碼】呷哺呷哺：在這個寒冬邊打火鍋 邊談談如何理財

在這個三九寒冬裏，最適合取暖的方式，也許就是三兩好友一起吃火鍋，既暖心有暖胃。在騰騰的煙火氣裏，還最適合談一談如何賺錢。既然是邊吃火鍋邊聊賺錢，那麽就要說說呷哺呷哺（00520-HK）。

理財方式之一：認購理財産品

這家開火鍋餐廳的公司，從2016年下半年開始，公司一直在循環認購銀行的短期金融理財産品，主要是浦發、招行、富邦和交行發行，預期收益率介乎4.00%至5.20%。

于2017年6月30日，該公司持有短期投資合共約9.72億元（人民幣，下同）。透過損益按公平值計值的金融資産的公平值變動收益爲1762.3萬元。

2017年下半年至今，呷哺呷哺更加頻繁地認購銀行理財産品。

本月初，呷哺呷哺遭機構股東General Atlantic 配售4500萬股,每股配售價介乎13.65至14.1港元,最多套現6.35億港元。

一直把錢花在買理財産品上，又遭機構股東減持，莫非是呷哺呷哺的火鍋生意不好？NO.

事實是，自2014年12月17日上市以來，呷哺呷哺每年的收入都實現雙位數的增長，2014年至2016年三年，收入分別爲22.02億元、24.25億元和27.58億元，分別同比增長16.5%、10.1%和13.8%。期內餐廳層面稅前利潤分別爲4.5億元、4.95億元和6.4億元，分別同比增長23.1%、10%和29.2%。

2017年上半年，呷哺呷哺的業績更是亮眼，收入同比增長24.8%至15.76億元；餐廳層面稅前利潤同比增長50%至3.83億元，股東應占純利同比增長35%至1.88億元。

于2016年12月31日，呷哺呷哺的現金及現金等值爲14.79億元。自全球發售收取的所得款項淨額合共約10.44億港元。如何處理手頭上大把大把的現金？

呷哺呷哺的方式是在2017年頻繁購買理財産品。爲什麽不把錢用來開新店，擴張火鍋店的餐廳網絡呢？

理財方式之二：橫向擴大業務

其實，總店數量已經從2014年末的452間擴張至2017年6月末的650家。就2017年上半年，呷哺呷哺新開37間餐廳，包括33間呷哺呷哺及2間湊湊，就新店開張和現有店鋪裝修等的資本開支支付約1.11億元。預計在下半年再開設60多家新餐廳。

在2014年至2016年間，呷哺呷哺以每年86間、100間及112間的速度在擴張新店，資本開支分別爲1.39億元、1.30億元及1.37億元。

（注：單位人民幣；2017年上半年已開33間新呷哺呷哺及4間湊湊）

即使如此快速的擴張速度，在上市之初，呷哺呷哺勾勒的餐廳網絡要比現實更加宏偉。根據呷哺呷哺招股書數據，2015年至2017年間，計劃新開店數量爲120間、140間及165間，資本開支分別爲1.56億元、1.82億元及2.15億元。很明顯，呷哺呷哺的擴張走得顯得更加審慎。

自1998年在北京開第一家店，北京一直是呷哺呷哺最重要的地區市場。于2017年6月末，北京的餐廳數量爲277間，占總店數量的42.6%。就2017年上半年的收入而言，北京地區的收入占總收入的53.96%。

加速擴張之下，必然面對地區市場的飽和與品牌老化的問題。北京地區的翻座率已經從2014年的4.3倍降至2017年6月末的3.8倍，對比2016年同期，北京的呷哺呷哺餐廳數量減少了4間，而上海減少了10間。

雖然是台式火鍋餐飲業態，易于複制，但一直以來，呷哺呷哺的主要餐廳網絡一直南北失衡。2017年上半年，呷哺呷哺終于把餐廳網絡擴張至深圳。

理財方式之三：升級業務模式

在市場飽和的地區停止擴張，把錢全部留起來買理財産品？NO.這不是呷哺呷哺的選擇。

呷哺呷哺正在升級呷哺呷哺2.0餐廳，加快對呷哺呷哺業務模式的探索。對比原來的呷哺呷哺1.0餐廳，2.0餐廳裝修更加高檔、休閑，同時通過在線到線下系統的應用保持高運行效率。于2017年8月22日，呷哺呷哺2.0已擴增至211間餐廳。

中高端火鍋品牌“湊湊”是呷哺呷哺從普通大衆市場向中高端的轉型，截止2017年6月末，湊湊僅僅只有六家，來自湊湊餐廳的收入仍不足總收入的2.5%。但是湊湊自推出以來已經廣受好評。

另外，呷哺呷哺抓住餓了麽和美團的快速普及而高速增長機遇，發展“呷哺小鮮＂火鍋外送業務，帶來全新的增長引擎。

呷哺呷哺2017年從每股5.37港元漲至15.42港元，漲幅高達187.2%。1月4日，呷哺呷哺獲摩根士丹利在場外以每股平均價13.763港元增持6,585,501股，代價9063.62萬港元。增持後，摩根士丹利持股量由60,792,957股增至67,378,458股，持股比例由5.66%升至6.28%。

截止11日收盤，呷哺呷哺報13.82港元，微跌0.14%，成交451.7萬股，涉資6191萬港元。

■ 文：廖艾芬

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