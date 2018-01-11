中保集團總裁林孝信率高階主管參訪CES展 不排除與谷歌策略合作

中保 (9917) 連續第 4 年由總裁林孝信和副董事長林建涵率隊參觀 CES 展。林建涵表示，今年看展主要聚焦在 AIoT(AI+IoT)的產業發展、影像辨識與語音控制，也尋找未來可能的合作夥伴，為中保無限＋智慧居家系統的創新服務持續投資和逐步布局中保無限＋生態系架構。

一年一度的「消費電子展」(CES) 是全球最大的資訊科技展，也是每年第一個舉辦的世界大型科技展，已在美國時間 1 月 9 日熱鬧開展。為了掌握最新產業趨勢並與中保集團相關服務整合，擴展業務項目，中保連續第 4 年，由總裁林孝信和副董事長林建涵率隊，派出研發、營業、行銷等團隊參觀 CES 展。



林建涵透露，Google 今年準備大推語音控制助理 (Google Assistant)，像在智慧家電化整合，未來不只可以直接對著智能語音音箱下聲音指令，也能橫向操作各式家電與物聯網設備。



中保無限＋已著手研究整合相關服務，也開始洽詢與 Google 策略合作的可行性，以豐富中保無限＋生態系平台，不僅讓中保客戶有更多元的智慧家電或其他智慧生活的服務可選擇，也希望新穎的創新服務能吸引更多消費者使用中保無限＋智慧居家系統。



每年的 CES 參訪，林孝信幾乎都是親自領軍，僅去年缺席。這三天，林孝信親自體驗展場內各家科技大廠的重點商品展示，像是無人車駕駛、電動機車、影像辨識等。



林孝信也不時提醒一起前來的主管與同事，「要去嘗試，才知道這個與我們合不合適，消費者會不會喜歡」，顯示林孝信重視中保無限＋的發展和投資的決心，以及看重企業傳承與培育人才的用心。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』