中石化去年純益可望是近5年最佳 每股純益上看2.5元

中石化 (1314-TW) 去年受惠第 1 季 CPL 行情大好，加上第 2 季處分志氯的業外收益挹注，前 3 季每股純益達 2.11 元，從下半年本業表現將優於上半年來看，法人預估，中石化去年全年每股純益可望達 2.2 元至 2.5 元，為 2012 年以來獲利最佳的一年。

中石化去年 12 月合併營收達 33.87 億元，年增逾 5 成，創 2013 年 3 月以來單月新高，且去年全年合併營收達 333.36 億元，也寫下 2013 年來新高，可說是近年來相對豐收的一年。

從獲利表現來看，中石化去年首季受惠 CPL 行情暴衝，加上第 2 季處分志氯業外收益入帳、總額達 27 億元，大幅推升中石化第 2 季整體獲利表現，更挹注當季每股純益逾 1 元，且下半年本業表現也優於上半年，法人預估，中石化去年每股純益上看 2.5 元，為近 5 年來獲利最佳的一年。

展望今年，中石化指出，CPL 今年前 3 季中國將有 70 萬噸至 90 萬噸新產能開出，平均每季就有超過 20 萬噸的新產能加入，可望使價格下修，利差空間變小，將對 CPL 上半年營運造成壓力；AN 由於去年適逢許多國際大廠歲修，且大多集中在同一季，使供給趨緊，而今年雖也有 AN 廠歲修，但時程較為分散，對 AN 後市也保守看待，整體來看，今年本業與業外表現都會較去年保守。

中石化第 3 季稅後純益 6.23 億元，較去年同期轉虧為盈，每股純益 0.27 元；前三季毛利率與營益率雙雙由負轉正，稅後純益 49.40 億元，也較去年同期轉虧為盈，每股純益 2.11 元。