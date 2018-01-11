Facebook首設台、港總經理 余怡慧出任 將常駐台灣

Facebook 今 (11) 日宣布，由原 Facebook 大中華區行業總經理余怡慧擔任 Facebook 台灣及香港總經理一職，此為 Facebook 首次在大中華區之下，開設區域總經理職缺，顯示台港市場業務持續成長中，余怡慧也將將常駐於台灣，帶領台灣與香港業務、行銷、成效衡量與創意團隊。

Facebook 表示，余怡慧在科技領域擁有超過 17 年的跨國經驗，曾擔任 Facebook 旅遊及金融行業總經理，負責 Facebook 在台灣、中國與香港的旅遊及金融行業業務發展。



在加入 Facebook 前，余怡慧曾於 Google 任職長達 8 年的時間，期間擔任過大中華區代理商總監、中國旅遊行業業務總經理與台灣通路協理，致力拓展大中華區業務，而在進入 Google 前，余怡慧也曾任職於台灣微軟，負責線上事業部網路業務開拓。

展望未來，Facebook 表示，余怡慧將帶領台灣與香港的整體業務成長，並將常駐於台灣，帶領台灣與香港的業務、行銷、成效衡量與創意團隊。

在 Facebook 台灣及香港總經理一職設立之前，Facebook 的台灣業務是由大中華區總裁梁幼莓直接管理，此為首度開設的區域總經理職缺，顯示 Facebook 在這 2 個區域的市場業務持續成長，因此擴大在各區域的投資。