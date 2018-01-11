摩根大通：亞馬遜市值將達到1兆美元 廣告業務潛力巨大

2018 年伊始，分析師再度看好科技巨頭亞馬遜的成長前景。

周三，摩根大通發布研報重申了對亞馬遜股票「增持」的評級，該行分析師 Doug Anmuth 在研報中指出：

亞馬遜的電子商務和雲業務的發展依舊處於初期，而且依據我們的觀點，亞馬遜對主要成長機遇的投資要比其他公司都多。我們認為，隨著時間推移，亞馬遜有潛力成為一家市值達到 1 兆美元的公司。

Anmuth 把亞馬遜的目標股價從 1375 美元上調至 1385 美元，比亞馬遜周二的收盤價高出 11% 以上。

具體來看，研報認為亞馬遜的網路廣告業務將迎來強勁增長。報告指出：

亞馬遜目前只占到美國在線廣告市場 10% 的市佔率，但占到了電子商務交易額的 42%。Facebook 和谷歌統治了除中國外的全球在線廣告市場。我們相信廣告主和廣告機構會歡迎第三家成規模的網路廣告服務提供商。根據我們的觀點，亞馬遜的客戶群體、規模和擁有的龐大用戶數據，以及在智能音箱市場的領先優勢，將讓這家公司成為網路廣告市場的重要參與者。

因此，摩根大通預計，今年亞馬遜廣告業務營收增速將超過 60%。

騰訊科技援引消息稱，亞馬遜正準備把 Alexa 語音助手變成重要的廣告業務。亞馬遜正在同寶潔、高樂氏等公司展開談判，準備讓他們在內置 Alexa 助手的 Echo 設備上推廣產品。談判內容包括，企業可以付費購買更加突出的廣告位，當用戶在 Echo 上搜尋產品時，付費品牌可獲得更高的排名。

2017 年，亞馬遜股價累計漲幅超過 50%。進入 2018 年，亞馬遜股價繼續迎來「七連漲」的優異表現，累計上漲 7%。截至周三收盤，亞馬遜股價超過 1250 美元，市值超過 6000 億美元。

圖：亞馬遜股價 來源：谷歌財經

兆美元市值爭奪戰

2007 年 11 月 5 日，中國石油登陸 A 股，上市首日股價暴漲一倍，市值超 11000 億美元，成為全球歷史上第一個，也是唯一一個市值邁過兆美元門檻的公司。

中石油之後，誰將成為新的市值過兆美元的公司？目前，全球目光聚焦於蘋果、谷歌母公司 Alphabet、微軟、亞馬遜、Facebook 等科技巨頭。2017 年，這些公司股價紛紛大幅上漲，2018 年若能延續漲勢，兆美元市值再現指日可待。

截至本周三收盤，蘋果公司市值達到 8858 億美元、Alphabet 市值 7688 億美元、微軟市值 6774 億美元，Facebook 市值 5468 億美元。

『新聞來源／華爾街見聞』