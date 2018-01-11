英國去年11月工業生產年增2.5% 優於預期

路透報導，官方週三公布最新數據顯示，英國工業生產料為 2017 年第四季經濟成長做出較大貢獻，但建築業有可能扯後腿。英國 11 月工業生產月比增長 0.4%，高於 10 月增速的 0.2% 高出一倍，年比增長 2.5%。分析師原本比月比和年比各為 0.3% 和 1.8%。



截至 11 月的三個月，在工業生產中占很大比重的製造業產出增長尤其強勁，年比增加 3.9%，創 2011 年 3 月以來最大增幅。



在 2017 年前九個月，英國經濟成長放緩，因英退公投後英鎊的貶值導致通膨上升，給消費者帶來損害，儘管出口商由於英鎊貶值以及歐元區經濟走強而大賺。



德國週二公布的 11 月工業生產及出口增幅雙雙超越預期，該國經濟增速料在 2017 年以及 2018 年超過英國。



英國國家統計局統計人員 Ole Black 表示，製造業的增長強勁且全面，供出口的再生能源項目、船隻、飛機及汽車等領域顯著增長。



英國國家統計局數據顯示，截至 11 月的三個月，建築業產出較前三個月衰退 2.0%，創 2012 年 8 月以來最大降幅。只有民間建築業捎來正面訊息。



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