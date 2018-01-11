大陸庫存低，政經情勢仍穩，台塑四寶今年能見度高

【財訊快報／巫彩蓮報導】台塑四寶挾著國際油價、石化產品報價走揚，轉投資 DRAM 事業獲利突出助陣，去年獲利 2372 億元，創下歷史新高，連續兩年超過 2 千億元水位，只要全球政經情勢沒意外，油價無大波動，且大陸石化產品庫存又低，四寶普遍預估今年營運可望維持住去年水準，對於布蘭特原油全年均價預估值為 61 美元，將比去年高出 6 美元。油價漲消弭市場觀望氣氛，大陸庫存偏低，農曆年前回補意願高，支撐石化產品價格，台塑 (1301) 第一季平均開工率為 90%，低於去年第四季 92%，主要四輕檢修，乙烯減供所致，台塑董事長林健男表示，農曆年前市場需求並沒有回落，因此第一季營收可望與前一季持平，甚至微幅成長空間，全球經濟溫和成長，油價持穩支撐乙、丙烯報價，平均開工率約 92% 會優於去年 90%。



近期 EG(乙二醇)報價逼近 1 千美元，南亞 (1303) 董事長吳嘉昭分析，大陸嚴格執行環保查核，去產能改革，對於煤化工系列 EG 產生影響性，有四座煤制 EG 產線未如期開出，加上現有廠商歲修，大陸社會庫存又低約 70 萬噸左右，都是讓 EG 報價有撐，另外銅箔、玻纖布價格都在調漲，這對於南亞第一季營運有正面幫助。



去年每股稅後盈餘達 9 元居四寶之首台化 (1326)，對於今年營運偏向樂觀，台化副董洪福源說，去年不錯的一年，若是地緣政治沒有大的變化，今年是好年！主力產品庫存水位低，新增產能有限，以 PTA(純對苯二甲酸) 為例，大陸社會庫存僅 50-60 萬噸，儘管如此，必須面臨成本上揚的壓力，去年輕油平均價格 496 美元，以目前漲到 600 美元，差了 100 美元，這對於利差將產生影響。



產油國節制產能，推升油價站上 60 美元，加深市場預期心理，台塑化 (6505) 總經理曹明認為，目前中國、歐美積極推動新能源車，未來十年內汽車對於原油需求是減少，油價大漲可能性不高，因此預估今年布蘭特原油均價區間落在 61 美元。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』