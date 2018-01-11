眾達-KY去年營收創高，32G光收發今年續放量、營運看增

【財訊快報／何美如報導】眾達 - KY(4977) 公布 2017 年 12 月合併營收為 1.79 億元，與前一個月持平，較 2016 年同期減少 9.2%，符合市場預期。2017 年全年合併營收 20.6 億元，較 2016 年成長 6.4%，創歷史新高。眾達表示，12 月合併營收相較於 2016 年同期略減，主要系全球 4G 電信基礎建設速度趨緩，但資料中心對於如 32G 單通道光收發模組產品的需求看好，加上眾達出貨主力為資料中心用光收發模組產品，受影響有限。



去年第四季 32G 單通道光收發模組產品的出貨表現穩健成長，由於價格與客戶的穩定，預估 2018 年銷售量仍能保持成長，並可望吸引更多客戶合作，且毛利率亦有機會受惠經濟規模維持水準。32G 單通道光收發模組順利推廣，來自於公司在先進製程上的領先優勢，以及與客戶間保有高度黏著度，公司並且是唯一供應商。



根據市場研究機構 Dell''Oro 指出，光通訊市場在 2015-2021 年的複合成長率為 12%，顯見消費者對於頻寬需求仍持續攀升，從谷歌 (Google)、亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft) 與臉書 (Facebook) 等網路服務業者的資本支出動作，也可見整體通訊產業的基礎建設投資未見停歇，公司對高速傳輸光通訊模組產品的長期需求持續看好。



眾達表示，32G 單通道光收發模組產品會是 2018 年的主要成長動能，此外，超高速＋長距離光收發模組也會是今年的重要產品，整體而言，在通訊市場對於速度的需求逐漸轉變下，公司已作好製程開發與量產超高速光收發模組的準備，以隨時因應市場需求，並會與光通訊技術及規格主導者的北美主要客戶保持緊密合作，持續保有領先者。



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