岱宇去年12月旺季營收連兩個月站穩5億元，今年商用占比拼25%

近年來岱宇積極拓展商用健身器材與醫療復健等領域，2017年受惠於SPIRIT品牌市占率提升、醫療復健器材CogniBike銷售挹注下，帶動商用與醫療領域拓展逐步發酵。2018年商用健身領域成長動能更強，包括自1月起正式在中國以外的全球各國生產與銷售UFC品牌格鬥及健身產品，首波結合美國健身器材通路Dicks實體門市販售，也與Amazon線上平台洽談合作，另一方面，與「飛輪之父」Johnny G共同開發Spirit品牌新一代飛輪產品，亦可望於第一季正式上市發表，今年商用健身器材營收比重可望挑戰25%之目標邁進。
為強化商用健身器材市場業務布局，岱宇1月9日宣布正式延攬前喬山商用健身器材的國際業務大將Daniel Clayton、以及延攬健身產業內包括ICG / Life Fitness、Matrix Fitness等總計6位中高階人才加入，全面布局北美、英國、歐洲、亞洲等區域，可望為岱宇今年進軍商用與醫療健身器材市場取得高成長表現。岱宇指出，將任Daniel Clayton掌舵全球商用與醫療事業部門總裁，帶領團隊加速SPIRIT品牌和其他相關合作品牌於全球商用健身器材市場拓展。
展望2018年，岱宇仍樂觀看好在家用、商用與醫療等全方位布局持續發酵，並將持續完善電子商務、電視購物等多元銷售通路，看好第一季商用新品出貨，加上錫頓金屬製品嘉興廠戶外家具出貨旺季，整體營運可望較去年第四季旺季表現更上層樓，隨著高毛利的商用產品比重的提升，有助於挹注整體獲利表現之精進。
岱宇於1月9日公告已買回庫藏股達1,880張，自2017年12月21宣布實施庫藏股僅13個交易日，實際買回張數達已發行股份總數之2.02%，平均每股買回金額為43.97元，此次買回庫藏股主要目的為轉讓員工，激勵員工向心力令其能參與公司長期營運發展。
『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』