【永豐期貨】台指選擇權盤前－金融難挽電子疲軟 創高翻黑失守5日線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌 69 點至 10810 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 21.09 點，電子期逆價差縮至 - 0.7 點，金融期逆價差擴至 - 4.01 點。現貨部分，三大法人賣超 27.67 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 3513 口至 16079 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 412 口至 53725 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 3012 口至 13092 口。

週二美國科技股漲勢趨緩，由銀行類股強勢帶動三大指數同步創高，加權指數開平後一度衝高至 10934.75 點，然而台積電與鴻海等蘋概股隨即轉弱，盤勢急轉直下跌破 10900 點，盤中自高點下挫的跌幅超過百點，所幸金融股表現相對穩健撐盤，終場加權指數下跌 83.8 點至 10831.09 點，成交量能 1377.24 億，較前一日增加 45.13 億。整體來看，指數自 12 月 27 日開始連八紅 K 強漲近 500 點，近兩日獲利調節賣壓出籠使指數出現拉回整理，不過 10 日線仍以高仰角姿態向上，外資未平倉也再度升超過 5 萬多口，因此近期的走跌屬於漲多後的整理行情，只要 1 月 3 日的多方缺口未被回補，偏多架構並不會明顯鬆動。

選擇權分析



選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10900 點，賣權集中在 10800 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11000 點，賣權未平倉最大量集中在 10600 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值維持 1.83，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 8.7% 升至 9.25%，賣權平均隱含波動率由 13.95% 降至 12.9%，買權升賣權降。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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