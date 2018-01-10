【華冠投顧】01/10（三）三十六計走為上策

◆盤勢分析

大盤日 K 線連八紅，外資也連八買後昨日轉賣超，指數雖然又再以 10934 點創 28 年新高，但之後開始洗盤震盪，大權值股只剩 2454 聯發科、3008 大立光，金控 2883 開發金、2886 兆豐金、2891 中信金、2881 富邦金撐盤，2330 台積電、2317 鴻海重跌，收盤跌 83 點大黑 K 跌破五日線，昨日高檔下影線確定成為誘多的吊人線！OTC 持續回檔，已經連四黑 K。

※強勢個股

今日成交張數達千張以上的漲停股中，2009 第一銅、9958 世紀鋼、2017 官田鋼、2033 佳大是鋼鐵股，1414 東和、4745 合富 - KY、4725 信昌化、1516 川飛也屬傳產生技，電子股僅 1471 首利漲停…… 重跌股部分，除聲學概念 4943 康控 - KY、2439 美律外，6451 訊芯 - KY、6488 環球晶、3443 創意等皆為營收創新高或轉正成長，表現卻不佳，需特別注意籌碼變化…… 文章篇幅有限歡迎免費加 LINE 隨點隨聽《股市幸運星》節目。祝投資朋友明日操作順利，好運旺旺來！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資理財都有風險，請記得嚴設停利停損，順勢操作。

