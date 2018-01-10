超商咖啡太熱賣 統一超12月淡季營收衝次高 年營收改寫新高

超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (10) 日公布去年 12 月合併營收為 192.5 億元，月增幅達 9.05%、年增 6.92%，在淡季中超乎預期創下單月次高的亮麗成績，而全年營收達 2211.27 億元，年增 2.68%，也連續 3 年改寫新高紀錄。

7-ELEVEN 本業持續成長，被視為「黑金」的 CITY CAFÉ 是 12 月主要動能，其中，全新「CITY CAFE 黑糖珍珠撞奶」創下單店平均銷售破百杯的紀錄，而攜手比利時巧克力皇家御用品牌 GODIVA，限量 50 萬杯 3 天即秒殺一空，帶動相關業績大幅成長近 20%；鮮食部分強打韓專門店美食，並因應季節推出冬季鮮食新品，類別業績成長超過 10%，是另一大主力。

海外事業部分，菲律賓 7-ELEVEN 持續拓展版圖，去年 12 月底店數達 2285 店，為營收穩定成長提供動能；轉投資事業中，博客來抓住年終購物商機，舉辦年度百大書展，再搭配品牌日與禮物季優惠活動，業績年增近 10%，表現亮眼。

另一方面，7-ELEVEN 持續推出「愛 sharing 世界零食大賞」，帶動包裝餅乾、巧克力及韓國超人氣零食銷售，休閒食品業績成長近 10%。

進入 1 月後，統一超指出，7-ELEVEN 仍將掌握農曆年前送禮商機及民生日常需求，持續推出各式多樣化的生活提案及新品，期望掀起另一波消費需求。