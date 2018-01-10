中國護照含金量 全球提升10位至第75

全球居留和公民身份規劃顧問公司Henley＆Partners (恆理環球顧問事務所有限公司) 1月9日發表2018年Henley 護照排行榜。中國護照獲得60個國家豁免簽證，於全球排行第75位，較上年升10位，是全球排名升幅第三大的國家。德國連續第五年位居榜首。Henley 護照排行榜舊稱護照免簽指數。

香港特區護照排名較上年升一位，全球排名第21位，享受共155個國家的免簽證待遇。新加坡列第二位。日本與丹麥、芬蘭、法國、意大利、挪威、 瑞典和英國並列第三位。

奧地利、比利時、盧森堡、荷蘭、瑞士和西班牙並列第四位，其公民獲174國豁免簽證。韓國護照名列第五，可免簽進入173個國家。

Henley & Partners香港管理合夥人賴崢嶸指出，現時人們越來越獨立，流動性越來越強，國界的概念正在改變。「2017年我們見證了不少重大的地緣政治事件對全球連接性和流動性的影響。然而，全球公民這一概念依舊盛行，人們對旅遊自由度的需求仍然強勁。」

Henley護照排行榜擁有13年歷史，是全球首項護照排名，也是最權威的報告。排名所用獨家數據來自於國際航空運輸協會 (International Air Transport Association，簡稱 IATA)。IATA擁有全球最廣泛且準確的旅行數據庫。此外，Henley團隊對數據進行了大量研究。

美國護照於2018年排行榜中位居第五，豁免簽證國家由2017年172個增加至173個。俄羅斯排名上升三位，名列第48位 。

今年排名升幅最高的國家為格魯吉亞和烏克蘭，兩國於2017年獲歐盟放寬簽證限制，分別增添30和32個國家給予免簽證待遇。格魯吉亞排名升幅最高，躍升了15位，而烏克蘭則上升14位。中國、塞拉利昂、幾內亞、多米尼加共和國和印尼今年表現強勁，與2017年相比，每個國家都增加了七個或以上豁免簽證國家。

另一方面，共有14個國家及地區的護照排名下降，且降幅相若。這些國家分別為：塞浦路斯、特立尼達和多巴哥、瑞典、西班牙、希臘、立陶宛、台灣、伊朗、孟加拉、尼泊爾、也門、安提瓜和巴布達、朝鮮及敘利亞。新西蘭降幅最大，不過排名只下滑兩位。

排行榜上的199個國家中，有143個國家排名上升，41個國家名次維持不變。豁免簽證數量方面，只有七個國家的護照豁免簽證數量在去年減少，分別失去一個免簽國，包括阿塞拜疆、阿爾及利亞 、新西蘭、安提瓜和巴布達、老撾、朝鮮和敘利亞。相比之下，18個國家免簽數量不變，其餘174個國家免簽國數量較2017年增加。

東南亞地區各國護照表現穩定。新加坡護照排名全球第二，是該國10年來最好名次，享受免簽進出176個國家。新加坡是該地區全球排名最高的國家。馬來西亞於東南亞各國中排第二位，全球排名12位，其國民享受166國免簽待遇。印尼排名上升7位至第72位。該國2017年與卡塔爾與聖基茨和尼維斯簽署免簽協議。

北亞地區於2018年Henley護照排行榜中表現出色，日本和韓國依然名列前十位。日本排名升兩位至全球第三，韓國則上升兩位至全球第五。

賴女士說：「儘管各國之間的旅遊自由度差距甚大，且出現了愈來愈多不利於投資移民的政策，但只有少數國家豁免簽證數量於2018年減少 。大部分國家排名相比2017年有所提高或維持不變。這些數據顯示出雖然某些國家收緊其邊境政策，其他國家事實上正變得更加開放， 希望吸納移民以帶來龐大經濟價值。」

投資移民迅速成為改善流動性的快捷途徑

愈來愈多政府透過投資公民身份項目刺激經濟發展和增長，同時亦有更多富裕人士及人才渴望多元化的公民身份，讓自己和家人擁有更好的國際機遇、更大的旅遊自由度，及更穩定安全的生活。

賴女士指出「馬耳他提供全球頂尖投資移民項目，其護照得分非常高，名列全球第九，享有169個國家免簽待遇。奧地利護照排名第四，可免簽出入174個國家。備受歡迎的塞浦路斯名列第17位，擁有159個國家豁免簽證。」此外，提供投資公民身份項目的加勒比國家今年亦表現優秀。

賴女士總結道：「備選公民身份一直被認為是可靠的個人分散投資及投資策略，因其能夠以最大程度避免不同風險和缺失。」

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