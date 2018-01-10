港股早段跌逾50點 內險股疲弱

外圍股市繼續造好，道瓊斯指數再創新高，不過今早港股卻低開，恆生指數最新報30959點，跌52點，國企指數最新報12213點，跌42點。

手機設備股今早表現，其中12月份鏡頭出貨量按月下跌的舜宇光學(02382-HK)今早下跌，最新報101.4元，跌0.8%，瑞聲科技(02018-HK)最新報142元，跌2.4%，通達集團(00698-HK)最新報1.98元，跌1%，信利集團(00732-HK)最新報3.44元，跌0.3%。

科技股方面，騰訊控股(00700-HK)最新報442.2元，跌0.3%，閱文集團(00772-HK)最新報89.9元，升0.3%，易鑫集團(02858-HK)最新報7.05元，跌0.4%，眾安在線(06060-HK)最新報74.2元，跌0.8%。

內險股方面，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報83.15元，跌1.4%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報24.4元，跌0.4%，中國太保(601601-CN)(02601-HK)H股曾創一個月新低，最新報36.95元，跌1.3%，中國太平(00966-HK)最新報31.55元，跌3.2%。

內房股方面，碧桂園(02007-HK)最新報18元，升3.9%，融創中國(01918-HK)最新報39元，升1.3%，中國恆大(03333-HK)最新報29.25元，升0.2%，中國海外(00688-HK)最新報29.05元，跌0.7%。

汽車股方面，發出盈喜的吉利汽車(00175-HK)最新報26.5元，跌1.9%，長城汽車(601633-CN)(02333-HK)H股最新報9.59元，跌4.7%，東風集團(00489-HK)最新報9.55元，跌0.9%，廣汽集團(601238-CN)(02238-HK)H股最新報18.08元，跌1.4%。

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