華人策略控股(08089-HK)投資籌拍電視連續劇簽框架協議

華人策略控股(08089-HK)公布，公司全資附屬公司華人娛樂(控股)有限公司與十億創投簽訂一份框架協議，有意共同投資為紀念深圳經濟特區成立40週年的電視連續劇的拍攝及製作。

為紀念深圳經濟特區成立40週年，深圳市十億創投有限公司正籌備開拍一套青春勵志電視連續劇，該劇為十億創投傾力打造的一部現代都市言情、青春勵志電視連續劇，由全球無人機龍頭企業「深圳大疆無人機」全程合作拍攝。該劇榮譽出品人為馬化騰、汪滔、王傳福、梁金輝、彭波及鄭卓輝，總導演為香港導演袁仁康先生，總監製為中國著名演員、導演兼監製張國立先生。該劇預計將於2019-2020年於廣東電視台、深圳電視台等20家省級電視台及200多家地方台播出，並會於包括騰訊、搜狐、新浪在內的多家視頻網站播出。

十億創投、華人娛樂、公司及其他有關公司或個人將訂立若干正式協議，將包括：合作協議；股份買賣協議及╱或股份認購協議；股東協議；及與其他各有關方面就該劇的拍攝及製作簽訂之服務協議、顧問協議。

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