L'OCCITANE(00973-HK)于LimeLight USA的權益將由40%增至60.48%

L'OCCITANE(00973-HK)公布，公司于LimeLight USA的權益將由40%增至約60.48%。LimeLight USA由LimeLight II全資擁有，而LimeLight II則由LimeLife全資擁有。LOI Participations、LimeLife及Limelight訂立投資協議，據此，LOI Participations及Limelight同意增加股本。作為增加股本的回報，LOI Participations有意全面支持業務發展計劃，并有意(但無義務)于增加股本之日起計3年内為有關發展提供資金，資金的金額(如有)及提供的時間由LOI Participations厘定。

緊随增加股本完成後，LOI Participations將持有LimeLife約60.48%權益，而LimeLife將成為公司的非全資附屬公司。

公告稱，董事會相信，就LimeLife的業務實施的策略將有助于集團未來的全球發展，并將與集團的現有業務策略互補。于增加股本完成後，集團將獲得對LimeLife更大的控制權，契合集團建立領先天然成分化妝品品牌組合的策略，同時亦可加快集團擴展至彩妝行業的步伐。

LimeLife供應純天然護膚系列及個性化的彩妝調色板，以其産品幫助全球女性每天都呈現出最佳的狀態。LimeLife運用其獨特的分銷網絡，透過美容顧問及網上業務推廣美國業務。Limelight為一家于美國紐約州註冊成立的公司，主要從事化妝品開發及分銷業務。

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