台塑接棒晉升百元俱樂部成員，台塑四寶市值飛越3兆元

【財訊快報／巫彩蓮報導】市場估台塑四寶去年獲利總和可望達 2400 億元，連續兩年超過 2 千億元，財報將在明 (10) 日出爐，繼台塑化 (6505)、台化(1326) 兩檔突破百元，台塑 (1301) 今(9)日接棒演出突破百元，收漲 3.02%，以 102.5 元作收，創下 2011 年 7 月 29 日以來新高，係為四寶當中第三檔百元俱樂部成員，台塑四寶市值飛越 3 兆元，為 3.095 兆元。國際油價漲破 60 美元，台塑化、台化因上游原料產業地位的利基，第四季獲利搶眼，台塑化 OL-3(第三套烯烴設備)結束歲修，整個季度烯烴產能全開，單季營收逼近 1600 億元大關，法人推估，單季再賺進逾 200 億元，每股盈餘仍有 2 元以上水準，全年每股盈餘逼近 8 元水準，昨 (8) 日盤中股價創下 123 元新高，今日收盤回跌以 120.5 元，今日市值達 1 兆 1478.78 億元，居市值第三大個股，僅次台積電(2330)、鴻海(2317)。



台化挾著 PS(聚苯乙烯)、ABS(丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯) 需求暢旺，加上國際油價走揚催化下，PS 報價漲破 1400 美元，而 ABS 也是穩在 2 千美元之上，PS 開工率由 6 成提高到 7 成，ABS 由 7 成增加到 8 成，維持全產全銷，單季獲利逼近百億元水準，每股盈餘落在 1.6-1.7 元之間，全年每股盈餘達 8 元以上水準。



第四季 PS、ABS 利差突出，台化股價自去年 12 月 15 日 95.4 元附近，持續上攻到今日 110 元收盤價，短線漲幅達 15.3%，創下 2011 年 5 月初新高，市值增至 6447 億元，居今日市值第八大個股。



至於塑化中下游台塑、南亞 (1303) 連袂收紅，台塑反映 PVC(聚氯乙烯)、液鹼行情佳，今日收盤正式站上百元，市值來到 6524.88 億元，成為市值第六大的個股，南亞第四季 EG(乙二醇)報價突破 900 美元利差擴大，惟部份業務為第三次塑化產品加工，獲利爆發力不若中上游，今日股價收漲 2.77%，以 81.7 元作收，寫下 2011 年 5 月以來新高，市值達 6479.48 億元，居市值排名第七名。



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