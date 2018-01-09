雙A去年Q4營收不同調 華碩雙降 宏碁雙成長

筆電品牌華碩 (2357-TW) 與宏碁 (2353-TW) 今(9)日公布 12 月與去年第 4 季營收，華碩品牌營收達 332 億元，月減 14%，年減 8%，第 4 季品牌營收 1034 億元，季減 1%，年減 12%；宏碁 12 月營收為 210 億元，月減 1 成，年增 12%，第 4 季營收為 670.96 億元，季增 11%，年增 9%；以表現上來看，宏碁由於電競產品出貨成長，營收較第 3 季與前年同期皆成長，表現優於華碩。

華碩 12 月品牌營收 332 億元，第 4 季則達 1034 億元，季減 1%，年減 12%，順利達陣預期；合併營收部分，12 月為 366 億元，月減 13%，年減 7%，第 4 季營收為 1134 億元，季減 1%，年減 10%。

宏碁 12 月合併營收 210.3 億元，月減 1 成，去成長 12%，以美元計算則較去年成長 19%，第四季合併營收 670.96 億元，與上季相比增加 11%，與去年同期相比，成長率約為 9％；以美元計算，季成長率為 11%，年成長率近 15％。累計全年營收為新台幣 2373.3 億元，若以美元計算，年成長率則達到 8%。

華碩指出，由於持續優化產品組合及銷售區域組合，並減少部分無獲利空間訂單，致使第 4 季營收持平，不過由於內部改善營業利益率為主要營運目標，已見到一定成效，產品平均售價與獲利率均有提升，進展符合公司預期。

就長期營運面，華碩預期營運將持續朝正向發展，待 2018 年新產品循環導入，並落實執行創新產品量產計畫後 (Time to volume)，營運成長動能應可回復。

宏碁則指出，第 4 季營收表現佳，是延續 2017 全年以來成長動能，第 4 季電競產品全系列營收持續增長，年增率達 129%；Chromebook 產品與微軟系統商用筆電線，年成長率分別為 67％和 45%；AI 人工智慧 Altos 相關產品線 (包含高速電腦、AI 語言學習與伺服器系統等)，營收年增率達 48%。

以各地區表現來看，宏碁去年拉丁美洲營收年增率達 25％、泛美地區以美國因年終節慶效應表現最佳，與去年同期相比增加約 21％；亞太地區中表現亮眼的印度市場穩定上升，年增率 71％、而中國市場也因恢復了成長的動能，達到 38％的年成長率。