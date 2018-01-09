全球八大類商品春節不休息 關注4大變數用期貨賺紅包財

台股將自 2 月 13 至 20 日止將展開為期 8 天的春節封關，但全球八大類商品行情依然持續運作，富邦期貨總經理張雅斐表示，2018 年金融市場主要觀察四個變數，投資人在新春假期仍可輕鬆參與國外市場行情，掌握國外商品波動契機。

張雅斐指出，四大變數包含美國稅改政策和基礎建設的後續影響、美國中期選舉和台灣地方首長選舉、全球主要央行總裁人事變動，以及英國脫歐談判進展和義大利國會改選結果，所帶來的歐洲地區政經變數。

張雅斐表示，未來金融市場配置，在全球經濟普遍進入復甦的背景下，包括美股等主要指數期貨市場仍應以正面看待，雖然 2018 年仍有選舉和央行態度等多個變數，但也可能因此出現進場或加碼的機會；而匯率市場在同樣的因素下，也可能有多個事件交易機會，尤其是歐元、日圓、英鎊等期貨商品將成焦點；至於在債市方面，考量到歐美央行都開始收手的情況下，仍應多進行避險操作為宜。

張雅斐表示，在 2017 年 12 月底，美國總統川普選前承諾到現在的稅改方案，終於通過兩院投票與白宮的簽署生效，成為 30 年來最重要的稅制變革，為 2018 年美國企業格局打開新的篇章。

張雅斐表示，稅改方案中對金融市場影響最為深遠的，是企業稅率從 35% 下調至 21%，將使三大類型企業考慮將投資移轉至美國，包括使用美國原物料、美國企業上下游供應鏈，以及業務主要依賴美國內需市場等三類型企業。

張雅斐進一步表示，不論是亞洲大型企業或在海外美國企業都包括在其中，若是有規模的台灣企業因此出走，將衝擊台灣整體產值，經濟成長率 (GDP) 也會下降。

另外，張雅斐認為，美國企業本身因稅賦減免而大幅增加稅後盈餘，加上匯回海外獲利的部分，都將為企業的擴張帶來條件，有利於進一步創造就業機會，這些因素也將影響美國共和黨在 11 月的中期選舉，能不能繼續維持住兩院的多數席位優勢，若是由民主黨取得多數優勢，則將對川普後續政策帶來阻撓。

張雅斐表示，其次，各主要央行在 2018 年的人事佈局也將對市場產生重大影響，FED 總裁 Yellen 將在 2 月份任期屆滿，目前確定由 Powell 接任其位置，預期將維持緩步升息和放鬆監管的路線，美元指數期貨是否有回升的機會是重要觀察指標。緊接著在 3 月份，中國人民銀行行長周小川將退休，繼任人選對於人民幣匯率調控的態度，影響人民幣匯率期貨的波動程度。

在 4 月份，日本央行總裁黑田東彥的任期屆滿，就日本首相安倍晉三所展現的態度來看，黑田的續任機會還是比較高的，但要注意的是，僅管最近的日本央行會議仍堅持超寬鬆政策的看法，但經濟數據已顯示日本就業市場的升溫，通膨數據也有穩定正向的小幅成長，因此，2018 年若經濟復甦能夠持續，也許進一步改變日本央行官員堅持超寬鬆政策的態度，帶來日圓期貨轉向升值的潛在交易機會。

富邦期貨即日起至 2 月 28 日止，推出「2018 戊戌新春 GO 來富 賀豐收」交易優惠活動，凡於活動期間交易國外期權商品，就可獲得 168 元發財金，並有機會抽中最潮重量級 iPhone X 256G、新光三越禮券 8000 元，讓投資人掌握國外商品波動契機的同時，也能替自己賺取更多紅包。