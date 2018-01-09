〈CES開展〉IC設計聚焦人臉辨識搶AI商機 義隆電方案首亮相

CES 將開展，IC 設計廠包含義隆電 (2458-TW)、鈺創(5351-TW) 都參展搶 AI(人工智慧)商機，其中義隆電由董事長葉儀皓帶隊，展出多款新產品，最引除指紋辨識方案外，最引矚目當屬人臉辨識方案，隨著蘋果導入人臉辨識與支付功能，非蘋陣營也很快就會導入，義隆電搶商機，將有助營運動能表現。

鈺創則是由旗下鈺立微電子推方案，布局 AI 市場機會，推 3D 自然光深度視覺技術，有別於目前蘋果手機導入的 3D 感測技術，鈺創所推的方案，可採自然光 3D 視覺偵測，利用自然光協助裝置判斷物體深度與距離，目前方案已獲美系無人商店導入。

義隆電去年新品一波波連發，指紋辨識除布局既有消費性電子產品，也跨足到智慧卡領域，與韓國合作夥伴共同供應聯合國指紋辨識智慧卡，觸控產品部分則除既有筆電、手機、平板觸控螢幕外，也搶觸控筆市場機會，新品布局成效逐步反映在營運上。

義隆電此次針對 CES 展，觸控、指紋辨識相關都有新方案亮相，其中最引矚目當屬人臉辨識，由義隆電子公司義明完成開發，義明在去年第 4 季就發表 3D 感測晶片方案，鎖定中國大陸手機人臉辨識支付商機，預計今年年中完成開發，此次 CES 大展也將對外亮相該解決方案，有助今年營運。

就短期營運而言，義隆電 12 月營收略微下滑，反映季底客戶修正庫存，不過第 4 季營收仍達 18.87 億元，季減 12.6%，達陣法說預期，去年全年營收 75 億元，年增 14.4%。

義隆電對第 1 季看法正向，法人估營收約持平第 4 季，營運仍在淡季，主要是因工作天數減少影響，但義隆電預期，3 月動能就可望緩步回升，法人認為，今年觸控晶片包含觸控筆等，出貨動能看俏，另外指紋辨識還有人臉支付商機，今年營運正向看待。