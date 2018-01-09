宏佳騰全球首款智慧儀表系統CES亮相，擬搭載新車款推升業績增

【財訊快報／戴海茜報導】機車與沙灘車大廠宏佳騰 (1599) 所研發的全球第一款整合型智慧儀表系統 CROXERA，台灣時間 9 日上午在美國拉斯維加斯 CES 展前記者會中首度亮相。宏佳騰執行長林東閔表示，未來將陸續把 CROXERA 智慧儀表板搭載在新推出的車款中，可望進一步刺激銷售並推升業績成長。林東閔表示，這款融合三大介面、五大功能的智慧儀表板堪稱是機車界的重大突破，首度曝光就驚豔全場，吸引全球買家前來接洽。該款智慧儀表板搭載包括動態儀表介面、導航介面以及靜止時雷達介面等三種不同模式的呈現，在不同的行車狀況下，能夠藉由不同的介面，讓騎乘者透過最簡單的狀態，了解行車動態、即時導航以及所在位置。



此外，智慧儀表板還擁有五大功能，使其更人性化並貼近使用者的需求，包括速限提示與測速照相機警示、Turn-by-turn 導航模式、事故偵測與通報系統、來電與行事曆通知。Turn-by-turn 導航模式是全球機車界首度與知名地圖軟體公司 HERE Maps 合作的創舉，其可依照當前路況規劃路徑並提供 Turn-by-turn 視覺與語音導航、預計抵達時間、剩餘距離等資訊，讓騎乘者精準預測安排自己的行程，並支援離線地圖，且在導航模式下亦可顯示當前速限及測速照相機情報，並於超速時進行閃爍警示，提升行駛安全性。



另外，當系統偵測到疑似交通事故發生時，CROXERA 可透過發送相關訊息，協助守護騎士的生命安全。這款智慧儀表板也同時搭載 IPS TFT 螢幕，可視角度大幅提升，全數位式介面可提供更舒適的閱讀體驗。



林東閔說，根據統計與調查，越來越多騎士期待智慧科技能帶給機車更多價值，呼聲最高的功能則是導航與速限，為了突破圖資、顯示效能、耐候性與成本接受度等開發挑戰，宏佳騰攜手知名顯示技術公司 - JDI 的子公司 KOE 以及 HERE Maps 歷經數年的開發與測試，這樣的創新突破終於在 CES 中讓 CROXERA 驚豔全球。未來，宏佳騰也將陸續把 CROXERA 智慧儀表板搭載在新推出的車款當中，讓消費者能夠享受到更安全與智慧的騎乘體驗。



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