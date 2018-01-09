人民幣中間價報6.4968貶值136點 此前曾創20個月新高

新浪外匯訊 1 月 9 日，人民幣對美元匯率中間價報 6.4968，較上日貶值 136 個基點。昨日人民幣對美元匯率中間價報 6.4832 創出 20 個月來新高。

隔夜市場，美元指數止跌回升，截至北京時間 07：30 美指報 92.3433。即將到來的美國加息的預期給美元提供了支撐。

業內人士分析，這一階段人民幣對美元匯率的升值主要受美元走弱、結匯熱情助推等多重因素影響。預計 2018 年人民幣匯率仍將保持基本穩定。

針對近期人民幣匯率走強的問題，央行參事盛鬆成表示：“未來一段時間，隨著短期因素消退，人民幣匯率或將回調，並保持基本穩定。” 盛鬆成預計未來一段時間人民幣在 6.6 附近波動，但是也不會大幅度波動。

工銀國際首席經濟學家程實分析指出，2018 年人民幣匯率運行將依然堅守兩條底線：一條底線是人民幣對一籃子貨幣的有效匯率不能過度偏離長期合理均衡水平，長期運行必須反映人民幣基本面；另一條底線是人民幣匯率在向長期均衡水平趨近的過程中不能出現短期過度波動，短期運行謹防系統性風險。程實預計，人民幣對美元匯率的中樞水平是 6.40 至 6.45，而雙向波動的整體範圍則在 6.30 至 6.60 之間。

新聞來源：新浪財經