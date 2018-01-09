【IPO追蹤】比閱文更火爆！希瑪眼科1500倍超額認購破十一年最高記錄

自從開展招股以來，頂著騰訊主席馬化騰光環的跨年新股希瑪眼科一炮走紅，最終以高達上千倍的超額認購超越不久前上市的閱文，問鼎今年港股市場的“超購王”。

彭博新聞社報道稱，截至公開認購最後期限（1月8日），希瑪眼科IPO公開發售獲得至少1557倍超額認購，成為十一年以來香港股市市值5000萬美元及以上新股中最火爆的新股。

不久前上市的騰訊旗下網絡文學平台閱文全球發售獲得逾620倍超額認購，當時凍結資金創出5200億港元史上第二高紀錄，僅次於2013年凍資5409億港元的中國鐵建。認購投資者數量多達41.8萬人，創出八年之最，一手中簽率7.72%。

騰訊資金支持的在線車貸供應商易鑫集團當時獲得559倍超額認購，凍結資金3820億港元，當時躋身港股史上新股凍資第十位。

同為新股的遊戲硬件及軟件品牌雷蛇獲得290倍超額認購，凍結資金逾1200億港元。

然而，即使背靠騰訊這棵大樹，這些近期新晉的港股成員股價表現也並不出色。

11月上市的易鑫集團雖曾獲30多萬人認購，但當前股價已跌穿招股價。同為當月上市的閱文在IPO當天股價漲幅一度超過100%，高至110港元，但此後一路震蕩走低，周一收盤報88.15港元，較最高價累跌20%。

不過耀才行政總裁許繹彬認為，參考閱文掛牌首日的表現，預計希瑪眼科IPO當天或有30%至40%漲幅。

投資者背景深厚

希瑪眼科由知名香港眼科醫生林順潮創辦，成立至今僅短短五年，但此番IPO吸引的基石投資者卻個個來頭不小。除馬化騰之外，還包括富華國際集團主席陳麗華之子趙勇、Gunther Group Limited掌門人邢李㷧、蘭桂坊教父盛智文。

華爾街見聞之前介紹，希瑪眼科招股書顯示，此次IPO將發售1.97億股股份，其中香港發售1970萬股，國際發售1.773億股，發售股份將占公司全球發售完成後的已發行股本的25.05%，價格在2.35港元至2.9港元之間，每手2000股（4700港元~5800港元一手）。

按照2.35港元~2.9港元的招股價來算，希瑪眼科的總市值在23.5~29億港元，按照2016年凈利潤4301.8萬來計算，估值為54.6~67.4倍。這一估值高於行業平均水平。

希瑪眼科欲募資7300萬美元，其中10%的認購者為散戶。按照相關規則，由於公開發售的超額認購超過100倍，需啟動回撥機制將國際配的部分可供發售股份調撥至公開發售，使公開發售的比例擴大至50%。

該公司將於1月15日正式上市交易。

本文來自華爾街見聞

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