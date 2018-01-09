美媒：特朗普將對中國采取更加激進的貿易立場

據美國時政媒體Politico援引三位特朗普政府高層官員稱，特朗普本周開始將約見多名內閣部長和高級顧問，最終敲定對他國“不公平貿易做法”的懲罰性關稅措施，其中包括來自中國的鋼鐵、光伏進口產品，以及知識產權保護的相關爭議。

去年2月28日特朗普正式就職後赴國會聯席會議發表的首次施政講話雖然也很具象征性意義，但並非當時很多國內媒體誤解為的“國情咨文”。本月底，特朗普才將在國會山宣讀其任內的首次國情咨文演說 (State of the Union Address)；據上述報道，正在緊鑼密鼓準備中的國情咨文，將把重心放在特朗普總統的貿易願景，並可能就針對中國采取更加激進的立場釋放信號。

Politico援引特朗普政府高層說法，稱目前白宮內部的討論已經遠遠超出了特朗普“應不應該”采取更嚴厲貿易措施的範疇，而是集中在特朗普應當出台“什麽樣”的具體懲罰性措施上。接下來的閉門會議，將幫助白宮幕僚摸清特朗普的思路和訴求，而這恰恰是過去幾個月當中白宮內部派系攻訐的焦點。

特朗普的第一年在國會立法進程的曲折坎坷中度過，除了聖誕節前飽經磨難終於生效的稅改法案以外，幾乎一事無成。雖然在國會共和黨擁有多數優勢，但對於在立法進程上舉步維艱的特朗普來說，貿易恰恰是少數幾個橢圓形辦公室直接發出行政命令就可立竿見影的領域，更何況即將到來的中期選舉，共和黨國會優勢是否能維持下去都還是未知數。

去年年底開反傾銷“穿透材料再加工”先河 今年2月16日最終裁定

去年12月6日，美國商務部宣布，初步裁定將向原產自中國的越南鋼鐵產品加征高額關稅。因這是美國商務部第一次無視原材料在第三國再加工的過程，直接根據原材料產地來源征收懲罰性關稅，在中美貿易糾紛中意義重大，恐將打開令貿易戰激化的“潘多拉魔盒”。

初步裁定聲明中稱，美國商務部將於今年2月16日公布最終裁定結果；針對此案例的進一步定奪，定將是接下來數周白宮幕僚與特朗普討論的焦點。

中國商務部發言人高峰12月7日回應稱，中國擬針對美國的第三國方法發起WTO訴訟；中國不認為美國貿易調查是合適的。

美國商務部在聲明中稱，發現美國進口自越南的耐腐蝕鋼（即不銹鋼，CORE）和冷軋扁鋼（cold-rolled steel）產品使用了來自中國的熱軋鋼卷原材料，實質上繞過了美國對同類中國產品現行的反傾銷和反補貼命令。

美國商務部表示，初步裁定對使用中國鋼基體的越南耐腐蝕鋼征收同等關稅，稅率為反傾銷稅199.42%，反補貼稅39.05%；對使用中國鋼基體的越南冷軋扁鋼產品將征收265.79%反傾銷稅和265.44%反補貼稅。

本文來自華爾街見聞

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