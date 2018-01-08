震旦行2017營收143億 辦公家具業務成立「進口品事業部」

震旦行 (2373)12 月營收 11.66 億元，累計全年營收 143.08 億元。若剔除震旦電信營收造成之差異，該公司 12 月營收同比成長 2%；累計全年成長 5%。該公司 9 月將震旦電信 66% 股權售予鴻海(2317) 集團旗下的寶鑫國際與台灣夏普，因此自 10 月份開始，震旦電信不再列入其合併營收，使第四季單月合併營收下降到 12 億元以下。



震旦行指出，中國大陸 12 月營收為人民幣 1.70 億，年增 3%，貢獻度 66%，其中家具事業營收為人民幣 7008 萬，年增 15%，回歸二位數成長，除了新商品開發及品牌效益發揮，主要是受惠於第四季為家具產業傳統旺季，政府及民企採購需求升溫，帶動營收成長。



震旦行指出，震旦家具深耕中國市場，去年連六年獲「中國辦公家具十大頂級品牌」，深獲顧客信賴。為加速擴展大陸家具市場占有率，近年積極跨入醫療與學校家具領域，與韓國 Fursys 家具集團合作引進相關新商品，並展開醫療與學校家具展廳建置與人才培訓。



震旦家具今年元月也成立「進口品事業部」，引進高端進口商品，快速拓展市占，除持續深耕大陸內銷市場，也選定策略商品進軍以美國為主的外銷市場，期能快速擴大經營規模。



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