燿華自結11月純益2.72億元 前11月每股純益0.79元

蘋果供應鏈 PCB 廠燿華 (2367-TW) 今 (3) 日應主管機關要求，公布自結去年 11 月營運結果，稅後純益 2.72 億元，月增 40.21%，每股純益 0.47 元，加計燿華先前累計獲利，去年前 11 月稅後純益 4.44 億元，每股純益為 0.79 元。

燿華 11 月營收 21.67 億元，再創歷史新高，月增 18.41%，年增 69.7%；累計前 11 月營收 160.04 億元，年增 41.01%。

燿華 11 月營收為 21.67 億元，是該公司單月營收首度突破 20 億元，也是去年來連續 4 個月創新高。同時，燿華自結 11 月單月稅後純益 2.72 億元，單月獲利超過前 10 月累計獲利。

燿華因汽車雷達板及蘋果 iPhone 板放量出貨，加上新產能開出效益，8 月、9 月 10 月營收連創新高，第 3 季營收 44.19 億元也創新猷，法人估去年第 4 季營收將再創新高。至於 2018 年首季，除了 2 月有春節年假，1 月與 3 月營收展望皆樂觀，預計單季表現也將淡季不淡。

燿華去年投資 20 億元資本支出，擴充設備因應客戶對產品規格要求，主要在軟硬結合板設備改善，下半年已明顯發揮效益，預估今年可再增加 15-20% 產能，今年資本支出金額估達 10-15 億元。

此外，燿華正式啟動大陸擴產計畫，大陸新廠落腳在江蘇省南通通州高新園區，已於去年 12 月中旬動土，預計 2020 年投產，月產能達 100 萬平方英呎，一年帶入 60 億元營收。

燿華在江蘇南通新廠占地 220 畝，已經在去年 12 月 16 日動土興建，預計到 2019 年 6 月 30 日完成第一期工廠的廠建，並自 2020 年起投產，月產能達 100 萬平方英呎，預計生產手機用 HDI 板、刷卡機用板，以及汽車用板，另外也會新增軟硬結合板產線。