法總統馬克宏首度出訪中國 擬呼應美國要求中方進一步開放市場

彭博社報導，法國總統馬克宏 8 日抵達中國進行國事訪問，此行不僅將考驗他如何博得東道主習近平的歡心，同時還要對中國展現施壓的能力。現年 40 歲的馬克宏自去年上任以來首度出訪亞洲，除了要為空中巴士爭取訂單，還帶著進一步互相開放市場的要求前來。但馬克宏需調和這項要求與其所追求願景間的矛盾：馬克宏尋求打造一個願意抵禦外部投資，在經濟上更為獨立的歐洲市場。



對於包括法國在內等西方政府而言，習近平對全球化的辯詞，迄今尚未轉化為讓中國向外國公司開放的實際行動。馬克宏訪中國第一站就選在古都西安這個絲綢之路的東部起點，在這個具有象徵意義的地方發表談話時，馬克宏便可能點出這個問題。



但此行成效究竟如何，專家偏向保留態度。法國外交關係研究院駐巴黎亞洲研究主任 Francoise Nicolas 表示：「馬克宏能為法國與歐洲經濟做的，最多也只是相信習近平關於自由貿易和全球化的說法，然後持續積極爭取進一步互惠。」



面對中國政府，努力也不一定就能確實帶來回報。美國總統川普去年 11 月對中國進行訪問期間也曾提出類似要求，但並未獲得中國方面在政策面上的保證，僅金融服務領域例外。美國如今只能指望歐洲在貿易方面與其堅守同一立場。



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