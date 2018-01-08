森鉅2017營收45億元 年增2.97%

森鉅 (8942) 去年 12 月營收 3.69 億元，年增 4.8%、月減 2.8%；累計去年 1-12 月營收 45.04 億元，年增 2.97%。

森鉅表示，去年營收主要仍來自美國地區業務，展望 2018 年，除持續擴展美國市場，也將逐漸增加中國地區業務佔比，力拚 2021 年中國市場營收比重達 25%。森鉅去年受資產減損影響，獲利呈虧損狀態，今年將轉虧為盈，重回成長軌道。森鉅先前宣布，實施庫藏股期間屆滿，共買回 306.2 萬股，共為 1.91 億元，平均每股 62.5 元，累積已持有公司股份占已發行股份總數之 1.85%。森鉅視股價變化採分批買回策略，執行率為 61.24%。森鉅表示，擬將買回的庫藏股全數轉讓員工。



森鉅表示，去年因匯損造成首季業外虧損擴大，第二季則因營業費用率減少、兌換利益增加，淨利下滑幅度收斂，而全年毛利率較前一年衰退，主要係因認列子公司之存貨減損 8,776 萬元列銷貨成本，影響毛利率 7.72%。



過往森鉅專注於 53 呎的大貨櫃車，並在 10 年內成為美國第一，高品質已被重型卡車與中型卡車生產商發掘並認可，預期未來在重型卡車和中型卡車市場，將有更多機會，目標卡車整體營收於 2021 年佔比達 5%。



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