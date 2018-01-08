兆赫瞄準4K商機 2018營運拼好轉

兆赫 (2485) 受到匯損及原料漲價影響，去年前 11 月營收大減 35%，前三季 EPS 更僅 0.06 元，預估全年營運僅小賺。展望 2018 年，兆赫看好 4K 時代帶來商機，也計畫切入數位家庭類產品，而新竹廠預計第二季量產，也有助成長降低，今年營運將好轉。2017 年是兆赫辛苦的一年，LNB(低雜訊降頻器)因客戶公司整併拉貨速度放緩，CATV(有線電視)設備也因客戶計畫推出二代產品，拉貨力道減弱，加上新台幣強升出現匯損，及原料漲價無法及時反映報價。



前 11 月營收 79.29 億元，較前一年大減 35.97%。前三季毛利率大幅下滑，主要系新台幣貶值，至少侵蝕約 6 個百分點，EPS 僅 0.06 元。從產品來看，Cable 營收占比約 20-25%，STB 占比約 40-50%，LNB 則超過 15%，其他占比約 10%。



展望 2018 年，雖然 LNB 產品因目前沒有營運商發射更多衛星或增加更多服務，營運前景相對保守，但 STB(機上盒)、CATV 有機會迎來 4K 商機。歐洲 Docsis 3.1 規格將有一波升級換機潮，由於規格更改，且中國廠商成本提高，兆赫將積極卡位相關商機。



此外，新竹廠預計今年第二季量產，有助產品生產成本，及組裝效率提升，毛利率有機會回升。另外，兆赫也看好家庭內的影音、數據傳輸量需求提升及應用面擴大，也計畫切入 IP Cam 等數位家庭類產品。



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